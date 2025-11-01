Матч УПЛ перенесен из-за воздушной тревоги. Когда начнется игра?

Матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и «Полтавой» перенесен из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.

Встреча должна состояться в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Главным арбитром матча является Сергей Задыран из Киевской области.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало поединка было запланировано на 13:00 по киевскому времени, однако из-за воздушной тревоги его пришлось отложить на 13:30.

«Кривбасс» сейчас занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 очков в 10 матчах. В активе «Полтавы» только 5 баллов после 10 туров и последнее место в чемпионате.