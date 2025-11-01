Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч Жироны: «Мы проиграли игру с Хетафе из-за стандартных положений»
Испания
01 ноября 2025, 12:33 |
45
0

Коуч Жироны: «Мы проиграли игру с Хетафе из-за стандартных положений»

Мичел нашел причины очередного поражения

01 ноября 2025, 12:33 |
45
0
Коуч Жироны: «Мы проиграли игру с Хетафе из-за стандартных положений»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер Жироны Мичел поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против Хетафе в 11-м туре испанской Ла Лиги (2:1).

«В открытой игре у нас было еще несколько опасных моментов, но стандартные положения сменили игру. «Хетафе» ничего не отдает, а мы проиграли игру из-за стандартных положений.

Мы хорошо сыграли первый тайм, но во втором мы больше сражались. Мы не слишком страдали. Нам нужны очки, а сегодня мы идем с нулем. Мы должны продолжать.

Я разочарован, потому что чувствую, что большую часть матча мы играли так, как хотели. Мы спешили в течение пятнадцати минут во втором тайме. Есть много защищаемых команд, держа всех своих игроков в штрафной площадке, и ничего не происходит. Мы дали им жизнь и возможность напасть на нас», – сказал Мичел.

В нынешнем сезоне Жирона находится на дне турнирной таблицы испанской Ла Лиги, имея в своем активе 7 турнирных баллов после 11 сыгранных матчей чемпионата.

По теме:
Реал Мадрид – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Сосьедад – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетико – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мичел (Мигель Анхель Санчес) Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хетафе Жирона
Олег Вахоцкий Источник: Sport.es
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Объявлены претенденты на проведение еврокубковых финалов в 2028-2029 годах
Футбол | 01 ноября 2025, 12:37 0
Объявлены претенденты на проведение еврокубковых финалов в 2028-2029 годах
Объявлены претенденты на проведение еврокубковых финалов в 2028-2029 годах

Заинтересованность выразили 15 стран

Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Футбол | 31 октября 2025, 13:01 60
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19

Киевляне выиграли напряженный матч

ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
Футбол | 31.10.2025, 20:10
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Илья и Ангелина Забарные взорвали Instagram свежими снимками
Футбол | 01.11.2025, 08:33
ФОТО. Илья и Ангелина Забарные взорвали Instagram свежими снимками
ФОТО. Илья и Ангелина Забарные взорвали Instagram свежими снимками
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
Футбол | 31.10.2025, 19:44
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
30.10.2025, 16:17 6
Футбол
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
31.10.2025, 05:05
Бокс
Шанс от Шовковского. 19-летний легионер приедет на просмотр в Динамо
Шанс от Шовковского. 19-летний легионер приедет на просмотр в Динамо
30.10.2025, 10:20 1
Футбол
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
31.10.2025, 03:55 5
Бокс
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
30.10.2025, 08:09
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
30.10.2025, 21:03 18
Баскетбол
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем