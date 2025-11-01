Коуч Жироны: «Мы проиграли игру с Хетафе из-за стандартных положений»

Главный тренер Жироны Мичел поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против Хетафе в 11-м туре испанской Ла Лиги (2:1).

«В открытой игре у нас было еще несколько опасных моментов, но стандартные положения сменили игру. «Хетафе» ничего не отдает, а мы проиграли игру из-за стандартных положений.

Мы хорошо сыграли первый тайм, но во втором мы больше сражались. Мы не слишком страдали. Нам нужны очки, а сегодня мы идем с нулем. Мы должны продолжать.

Я разочарован, потому что чувствую, что большую часть матча мы играли так, как хотели. Мы спешили в течение пятнадцати минут во втором тайме. Есть много защищаемых команд, держа всех своих игроков в штрафной площадке, и ничего не происходит. Мы дали им жизнь и возможность напасть на нас», – сказал Мичел.

В нынешнем сезоне Жирона находится на дне турнирной таблицы испанской Ла Лиги, имея в своем активе 7 турнирных баллов после 11 сыгранных матчей чемпионата.