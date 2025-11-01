Экс-голкипер Динамо пояснил, почему Трубину не стоит переходить в ПСЖ

Экс-голкипер киевского Динамо Владимир Цыткин объяснил, почему голкиперу национальной сборной Украины Анатолию Трубину не стоит переходить в расположение французского ПСЖ.

«В жизни все может быть, но я думаю, что это неправда. Объясню. Братья основного вратаря Бенфики и сборной Украины запасным в ПСЖ выглядят странно. Любой футболист предпочитает играть стабильно в Бенфике, чем сидеть в ПСЖ и выходить только по праздникам.

Я бы на месте Трубина остался в Бенфике. Только за счет игровой практики он выиграл место в основном составе сборной. Если бы Анатолий не играл за Бенфику, то в национальной команде основным был Лунин. Из двух не играющих вратарей преимущество имеет голкипер Реала. Лунин не хуже Трубина, но он не играет, а любой тренер всегда выберет вратаря, имеющего игровую практику», – сказал специалист.

«Бенфика» может подписать Марка-Андре тер Штегена, если украинский вратарь покинет чемпионат Португалии.