Энрике выбрал пару защитников против Ниццы. Где Забарный после ошибки?

В субботу, 1 ноября, состоится поединок 11-го тура Лиги 1, в котором «ПСЖ» примет «Ниццу». Матч пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Начало игры – в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

По информации le Parisien, ожидается, что на этот матч наставник парижан Луис Энрике выпустит боевой состав. Сообщается, что тренер доверится Илье Забарному, который с первых минут будет играть вместе с Вильяном Пачо.

Ранее Забарного обвинили в пропущенном голе парижан в последнем матче.