Энрике выбрал пару защитников против Ниццы. Где Забарный после ошибки?
Ожидается, что Илья сыграет с первых минут
В субботу, 1 ноября, состоится поединок 11-го тура Лиги 1, в котором «ПСЖ» примет «Ниццу». Матч пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Начало игры – в 18:00 по киевскому времени.
По информации le Parisien, ожидается, что на этот матч наставник парижан Луис Энрике выпустит боевой состав. Сообщается, что тренер доверится Илье Забарному, который с первых минут будет играть вместе с Вильяном Пачо.
Ранее Забарного обвинили в пропущенном голе парижан в последнем матче.
