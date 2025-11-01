Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Энрике выбрал пару защитников против Ниццы. Где Забарный после ошибки?
Франция
01 ноября 2025, 08:52 |
Ожидается, что Илья сыграет с первых минут

Ожидается, что Илья сыграет с первых минут

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 1 ноября, состоится поединок 11-го тура Лиги 1, в котором «ПСЖ» примет «Ниццу». Матч пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Начало игры – в 18:00 по киевскому времени.

По информации le Parisien, ожидается, что на этот матч наставник парижан Луис Энрике выпустит боевой состав. Сообщается, что тренер доверится Илье Забарному, который с первых минут будет играть вместе с Вильяном Пачо.

Ранее Забарного обвинили в пропущенном голе парижан в последнем матче.

Дмитрий Олийченко Источник: Le Parisien
