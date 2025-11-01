Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
01 ноября 2025, 01:30 | Обновлено 01 ноября 2025, 01:37
95
0

Реал через суд будет требовать от УЕФА 4,5 млрд евро. Что случилось?

Дело касается Европейской Суперлиги, потенциального конкурента Лиги чемпионов

The Super League

Адвокаты мадридского «Реала» и компании A22, продвигавшей Европейскую Суперлигу, готовят многомиллионный иск против УЕФА.

Иск будет подан в суд с целью компенсации значительных убытков, понесенных обеими сторонами. Сумма иска, по данным источников, может достигать почти 4,5 млрд евро. Иск учитывает ущерб, упущенную выгоду и репутационные потери.

Этим шагом «Реал» и A22 меняют стратегию и переходят в наступление после почти десятка безрезультатных встреч с УЕФА для достижения соглашения, которое позволило бы выполнить решение Суда ЕС от декабря 2021 года. Тогда суд установил: правила ФИФА и УЕФА относительно предварительного согласования футбольных клубных соревнований, таких как Суперлига, нарушают право ЕС через злоупотребление доминирующим положением и препятствование свободной конкуренции на рынке.

Во время переговоров, в которых участвовали CEO A22 Бернд Райхарт и генеральный секретарь УЕФА Теодоро Теодоридис, а также представители «Реала» и «Барселоны» Анас Лаграри и Фернандо Ледесма, обсуждались модели телевизионных трансляций и управление лигой. Однако договориться о формате соревнования так и не удалось.

В результате в «Реале» и A22 пришли к выводу, что в УЕФА никогда не имели намерения договариваться, а лишь пытались выиграть время, чтобы не дать Суперлиге стартовать. Теперь самым эффективным шагом для клуба и организаторов является судебное требование компенсации за причиненный ущерб, что соответствует практике ЕС в делах о монополиях.

Реал Мадрид УЕФА Европейская Суперлига Бернд Райхарт Теодор Теодоридис Лига чемпионов финансы суд
Николай Степанов Источник: AS
