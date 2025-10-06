Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суперлига не стоит на повестке дня? В УЕФА отреагировали на сенсацию об ЛЧ
Лига чемпионов
06 октября 2025, 12:12 | Обновлено 06 октября 2025, 12:16
Суперлига не стоит на повестке дня? В УЕФА отреагировали на сенсацию об ЛЧ

В УЕФА сообщили, что не планируют менять формат турнира

06 октября 2025, 12:12 | Обновлено 06 октября 2025, 12:16
Суперлига не стоит на повестке дня? В УЕФА отреагировали на сенсацию об ЛЧ
RMC Sport. Александер Чеферин (слева)

В УЕФА категорически опровергли любые изменения в формате Лиги чемпионов после появления публикаций о возможном потеплении отношений с представителями Суперлиги.

В комментарии для RMC Sport представитель европейской конфедерации заявил, что УЕФА не планирует менять формат турнира. Ранее в статье испанского издания Mundo Deportivo сообщалось о якобы возобновлении контактов с промоутерами Суперлиги.

В УЕФА подтвердили, что генеральный секретарь организации Теодор Теодоридис действительно встречался с Анасом Лаграри, представителем компании A22, организатора проекта Суперлиги. Однако, по словам представителя конфедерации, это были лишь формальные встречи, и никаких тайных договоренностей или результатов они не имели.

«Эти встречи проходили публично, и любые утверждения о том, что они были тайными, являются абсолютно неправдивыми», – подчеркнули в УЕФА, добавив, что никаких официальных результатов эти контакты не принесли.

В компании A22 также подтвердили факт проведения встреч, заявив, что сделали предложение УЕФА. Источники, близкие к европейской организации, были удивлены публикацией Mundo Deportivo, поскольку, по их словам, «ничего конкретного не происходит». Издание считают близким к президенту Барселоны Жоану Лапорте, который является одним из главных сторонников Суперлиги.

Большинство представителей УЕФА, опрошенных RMC Sport, высказались в унисон со своей конфедерацией: «Никаких переговоров с A22 не ведется». Президент УЕФА Александер Чеферин еще в интервью Politico ясно заявил, что никаких договоренностей или переговоров с организаторами Суперлиги нет:

«Если УЕФА действительно вела переговоры с промоутерами Суперлиги, то президент УЕФА об этом не знает. И если я этого не знаю, это не имеет смысла. Это неправда. Конечно, мы общаемся. Не я лично, но УЕФА поддерживает контакты с двумя испанскими клубами. Я также встречался с Лапортой, все в порядке, но это не переговоры. Система или новый формат Лиги чемпионов не изменятся, это ясно. Оба клуба, Реал и Барселона, остаются частью европейской футбольной семьи, к которой они всегда принадлежали».

Проект Европейской Суперлиги, который поддержали самые влиятельные клубы Европы (кроме ПСЖ и Баварии), был представлен весной 2021 года, но исчез уже через несколько дней после волны протестов болельщиков и правительств. Несмотря на это, Реал, Барселона и Ювентус тогда остались в проекте, позже туринский клуб заявил о выходе летом 2023 года.

Николай Степанов Источник: RMC Sport
