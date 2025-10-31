Гирасси решил исход матча. Боруссия Д вышла на второе место в Бундеслиге

Вечером 31 октября прошел стартовый матч 9-го тура немецкой Бундеслиги.

Боруссия Дортмунд одержала минимальную победу над Аугсбургом на выезде (1:0).

Единственный гол во встрече на 37-й минуте забил форвард Серу Гирасси, что обеспечило его команде три очка.

Боруссия Д вышла на второе место в Бундеслиге (20 очков), впереди только Бавария (24).

Бундеслига. 9-й тур, 31 октября 2025

Аугсбург – Боруссия Дортмунд – 0:1

Голы: Гирасси, 37

