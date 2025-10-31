Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гирасси решил исход матча. Боруссия Д вышла на второе место в Бундеслиге
Чемпионат Германии
Аугсбург
31.10.2025 21:30 – FT 0 : 1
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
31 октября 2025, 23:37 | Обновлено 31 октября 2025, 23:43
68
0

Гирасси решил исход матча. Боруссия Д вышла на второе место в Бундеслиге

В стартовом поединке 9-го тура чемпионата Германии был забит лишь один гол

31 октября 2025, 23:37 | Обновлено 31 октября 2025, 23:43
68
0
Гирасси решил исход матча. Боруссия Д вышла на второе место в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гірасси

Вечером 31 октября прошел стартовый матч 9-го тура немецкой Бундеслиги.

Боруссия Дортмунд одержала минимальную победу над Аугсбургом на выезде (1:0).

Единственный гол во встрече на 37-й минуте забил форвард Серу Гирасси, что обеспечило его команде три очка.

Боруссия Д вышла на второе место в Бундеслиге (20 очков), впереди только Бавария (24).

Бундеслига. 9-й тур, 31 октября 2025

Аугсбург – Боруссия Дортмунд – 0:1

Голы: Гирасси, 37

Фотогалерея

По теме:
Спортинг догнал Порту на вершине таблицы. Где Бенфика с украинцами?
Хетафе – Жирона – 2:1. Как сыграли Цыганков и Ванат? Видео голов и обзор
Звездный клуб Аль-Хиляль переиграл бывшую команду Бущана
Бундеслига чемпионат Германии по футболу Серу Гирасси видео голов и обзор Боруссия Дортмунд Аугсбург
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Покорили чужую арену. Кудровка минимально обыграла Оболонь
Футбол | 31 октября 2025, 20:00 18
Покорили чужую арену. Кудровка минимально обыграла Оболонь
Покорили чужую арену. Кудровка минимально обыграла Оболонь

Команда Баранова при этом впервые в сезоне не пропустила

Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Футбол | 31 октября 2025, 06:23 43
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ

Из элитного дивизиона дальше прошли Динамо, Металлист 1925 и ЛНЗ

ФОТО. Ламин Ямаль бын вынужден вызвать полицию. Что случилось?
Футбол | 31.10.2025, 23:46
ФОТО. Ламин Ямаль бын вынужден вызвать полицию. Что случилось?
ФОТО. Ламин Ямаль бын вынужден вызвать полицию. Что случилось?
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
Футбол | 31.10.2025, 20:10
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Футбол | 31.10.2025, 13:01
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
30.10.2025, 08:43
Бокс
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
30.10.2025, 03:43 14
Футбол
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
31.10.2025, 09:12 44
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
30.10.2025, 16:17 6
Футбол
Леоненко назвал самую слабую позицию в киевском Динамо
Леоненко назвал самую слабую позицию в киевском Динамо
30.10.2025, 06:55 4
Футбол
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
30.10.2025, 07:47 9
Футбол
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
31.10.2025, 18:58 1
Бокс
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
31.10.2025, 03:55 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем