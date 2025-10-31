31.10.2025 21:30 – FT 0 : 1
Германия31 октября 2025, 23:37 | Обновлено 31 октября 2025, 23:43
68
0
Гирасси решил исход матча. Боруссия Д вышла на второе место в Бундеслиге
В стартовом поединке 9-го тура чемпионата Германии был забит лишь один гол
Вечером 31 октября прошел стартовый матч 9-го тура немецкой Бундеслиги.
Боруссия Дортмунд одержала минимальную победу над Аугсбургом на выезде (1:0).
Единственный гол во встрече на 37-й минуте забил форвард Серу Гирасси, что обеспечило его команде три очка.
Боруссия Д вышла на второе место в Бундеслиге (20 очков), впереди только Бавария (24).
Бундеслига. 9-й тур, 31 октября 2025
Аугсбург – Боруссия Дортмунд – 0:1
Голы: Гирасси, 37
