Эксперт назвал возможных соперников Динамо в финале Кубка Украины

Известный эксперт Олег Федорчук в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, какие команды видит в финале Кубка Украины после вылета из турнира донецкого «Шахтера».

Подопечные Арды Турана потерпели поражение в противостоянии с киевским «Динамо» на стадии 1/8 финала – «горняки» проиграли со счетом 1:2.

– По вашему мнению, подопечные Александра Шовковского – главные претенденты на завоевание почетного трофея?

– Да, одного финалиста я вижу – «Динамо». Компанию ему может составить кто-то из представителей элиты: ЛНЗ или «Металлист 1925». Хотя не все так однозначно.

Ведь четвертьфинальные поединки запланированы на весну 2026 года, и многое будет зависеть от того, как команды проведут подготовительный период, сохранят ли лидеров, как поработают на трансферном рынке. В конце концов, не стоит забывать старую истину: у кубкового турнира – свои законы, – считает Федорчук.