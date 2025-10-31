Ключевой игрок Полесья хочет вернуться в сборную Украины

Полузащитник житомирского Полесья Александр Андриевский заявил, что хочет вернуться в расположение национальной сборной Украины.

«Ну конечно. Хочу. Ну очень хочу, конечно, хочу, но увидим. Да, чувствую очень сильно, что я хочу и могу [помочь]. Конечно, будет решать тренер, но сейчас, в принципе, по-моему, я в хорошей форме.

И я, и команда, потому что это два таких фактора, которые имеют… И у команды хорошо играть, и ты, чтобы поехать в сборную. И мы играем в такой футбол, как мне кажется, что нравится Сергею Станиславовичу», – сказал Андриевский.

В текущем сезоне 31-летний Андриевский забил четыре гола и сделал две результативные передачи в 15 матчах. В его активе 13 минут за сборную в товарищеском матче против словаков в 2017 году (2:1).