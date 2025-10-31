Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ключевой игрок Полесья хочет вернуться в сборную Украины
Украина. Премьер лига
31 октября 2025, 15:27 |
1608
1

Александр Андриевский заявил, что Сергею Реброву нравится футбол, в который играет «Полесье»

ФК Полесье. Александр Андриевский

Полузащитник житомирского Полесья Александр Андриевский заявил, что хочет вернуться в расположение национальной сборной Украины.

«Ну конечно. Хочу. Ну очень хочу, конечно, хочу, но увидим. Да, чувствую очень сильно, что я хочу и могу [помочь]. Конечно, будет решать тренер, но сейчас, в принципе, по-моему, я в хорошей форме.

И я, и команда, потому что это два таких фактора, которые имеют… И у команды хорошо играть, и ты, чтобы поехать в сборную. И мы играем в такой футбол, как мне кажется, что нравится Сергею Станиславовичу», – сказал Андриевский.

В текущем сезоне 31-летний Андриевский забил четыре гола и сделал две результативные передачи в 15 матчах. В его активе 13 минут за сборную в товарищеском матче против словаков в 2017 году (2:1).

Кудровка и Оболонь назвали стартовые составы на матч Премьер-лиги
Президент УПЛ принял участие в Генассамблее ассоциации Европейских клубов
УАФ наказала тренера Карпат. Лупашко получил бан, клуб – штраф
Александр Андриевский Сергей Ребров Полесье Житомир сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Денис Бойко
Max123
Чого б не спробува? Хоча б товариських матчах
