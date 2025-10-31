Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шабанов отметил юбилей в поединке с Агробизнесом
Украина. Премьер лига
31 октября 2025, 13:20 | Обновлено 31 октября 2025, 13:35
52
0

Шабанов отметил юбилей в поединке с Агробизнесом

33-летний защитник харьковчан провел 250-й матч в украинской карьере

31 октября 2025, 13:20 | Обновлено 31 октября 2025, 13:35
52
0
Шабанов отметил юбилей в поединке с Агробизнесом
ФК Металіст 1925

Поединок с «Агробизнесом» (4:3) стал 250-м в украинской карьере 33-летнего защитника харьковчан Артема Шабанова. 212 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 22 – в Кубке Украины, 14 – в еврокубках (3 - в Лиге чемпионов, 11 - в Лиге Европы) и 2 - за национальную сборную.

На клубном уровне Артем 77 раз выходил на поле за «Динамо», 69 – за «Волынь», 30 – за «Александрию», 26 – за «Полесье», 19 – за «Олимпик», 13 – за каменскую «Сталь», 12 – за «Металлист 1925» и 2 – за «Арсенал». На высшем уровне Шабанов дебютировал 30 сентября 2013 года в домашнем поединке «канониров» с «Севастополем» в УПЛ (3:1), пройдя, таким образом, путь в «Клуб 250» за 12 лет 30 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

250 матчей в украинской карьере Артема Шабанова

Сезон

Клуб Шабанова

ЧУ

КУ

ЕК

СУ

Всего

2013/14

Арсенал

2

-

-

-

2

Волынь

3

-

-

-

3

2014/15

Волынь

22

3

-

-

25

2015/16

Волынь

21

4

-

-

25

2016/17

Волынь

14

2

-

-

16

Сталь Км

13

-

-

13

2017/18

Олимпик

16

1

2

1

20

Динамо

8

1

1

-

10

2018/19

Динамо

17

1

4

-

22

2019/20

Динамо

26

4

5

1

36

2020/21

Динамо

1

-

1

-

2

2021/22

Динамо

6

1

1

-

8

2023/24

Полесье

24

2

-

-

26

2024/25

Александрия

29

1

-

-

30

2025/26

Металлист 1925

10

2

-

-

12

Итого

212

22

14

2

250

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

По теме:
В четвертьфинал Кубка Украины вышли 3 старожила и 5 новичков
Ярмоленко обошел Реброва и сравнялся с Шевченко
Поединок с Шахтером стал юбилейным для Пихаленка
цифры и факты Артем Шабанов
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Бокс | 31 октября 2025, 03:55 5
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности

Уоррен рассказал о ситуации

Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Футбол | 30 октября 2025, 17:20 22
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе

Арда заинтересовал мадридский «Атлетико», но не в качестве замены для Диего Симеоне

ВИДЕО. Ламина Ямаля подозревают в измене. Он провел ночь с горячей моделью
Футбол | 31.10.2025, 10:55
ВИДЕО. Ламина Ямаля подозревают в измене. Он провел ночь с горячей моделью
ВИДЕО. Ламина Ямаля подозревают в измене. Он провел ночь с горячей моделью
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Футбол | 31.10.2025, 08:34
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Коуч Ноттингема удивил неприятными новостями по Зинченко: «К сожалению...»
Футбол | 31.10.2025, 12:34
Коуч Ноттингема удивил неприятными новостями по Зинченко: «К сожалению...»
Коуч Ноттингема удивил неприятными новостями по Зинченко: «К сожалению...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
29.10.2025, 20:23 5
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
30.10.2025, 00:21 1
Футбол
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
31.10.2025, 05:05
Бокс
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
29.10.2025, 08:01 8
Бокс
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
29.10.2025, 23:02
Футбол
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 38
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
30.10.2025, 21:03 12
Баскетбол
Сыграли всего две минуты. Матч Кубка Украины был прерван в первом тайме
Сыграли всего две минуты. Матч Кубка Украины был прерван в первом тайме
29.10.2025, 12:11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем