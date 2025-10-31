Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кудровка и Оболонь назвали стартовые составы на матч Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
31 октября 2025, 16:50
Кудровка и Оболонь назвали стартовые составы на матч Премьер-лиги

Василий Баранов и Александр Антоненко выбрали 11 игроков, которые выйдут в старте

Кудровка и Оболонь назвали стартовые составы на матч Премьер-лиги
Коллаж Sport.ua. Кудровка – Оболонь

В матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится 31 октября, сойдутся «Кудровка» и «Оболонь» (Киев).

Наставники команд – Василий Баранов и Александр Антоненко – определились со стартовыми составами на этот поединок. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

После десяти туров «Оболонь» разместилась на девятой позиции в турнирной таблице, набрав 13 баллов. В активе «Кудровки» – 11 очков, команда занимает 11-е место.

В предыдущем туре подопечные Баранова потерпели разгромное поражение от »Шахтера» (0:4), а «Оболонь» с аналогичным счетом проиграла «Полесью».

Кудровка: Яшков, Сердюк, Векляк, Мельничук, Мачелюк, Лосенко, Думанюк, Сторчоус, Козак, Свитюха, Овусу

Оболонь: Федоривский, Шевченко, Дубко, Ломницкий, Семенов, Ильин, Чех, Слободян, Черненко, Бычек, Суханов

Стартовые составы на матч чемпионата Украины Кудровка Оболонь

Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
