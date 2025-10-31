Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
01.11.2025 19:30 - : -
Челси
Англия
31 октября 2025, 10:52 | Обновлено 31 октября 2025, 10:58
69
0

Тоттенхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 1 ноября в 19:30 по Киеву

31 октября 2025, 10:52 | Обновлено 31 октября 2025, 10:58
69
0
Тоттенхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Тоттенхэм

В субботу, 1 ноября состоится поединок 10-го тура чемпионата Англии между «Тоттенгэмом» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Тоттенхэм

После 9 туров Премьер-лиги коллектив имеет на своем счету 17 зачетных пунктов и занимает 3-ю строчку турнирной таблицы, отставая от лидера «Арсенала» на 5 зачетных пунктов. Учитывая то, что летом у команды появился новый тренер Томас Франк, такие результаты более чем удовлетворительны. В Кубке английской лиги лондонцы дошли до 1/8 финала, однако там потерпели поражение 2:0 от «Ньюкасла».

В Лиге чемпионов англичанам удалось одержать минимальную победу над «Вильярреалом» и сыграть вничью с «Буде-Глимтом» и «Монако». 5 набранных баллов позволяют «Тоттенгему» занимать 15-ю строчку таблицы турнира.

Челси

Действующие чемпионы мира в текущем сезоне не столь стабильны, как надеялись. В Премьер-лиге «синие» набрали 14 баллов после 9 туров, благодаря чему сейчас находятся на 9-й строчке турнирной таблицы. От топ-5 команду отделяет только 3 зачетных пункта. В Кубке английской лиги «пенсионеры» одолели «Линкольн» и "Вулвз", благодаря чему квалифицировались в четвертьфинал. Там «Челси» уже ожидает поединок против «Кардиффа».

В Лиге чемпионов англичане сначала уступили «Баварии», однако впоследствии победили «Бенфику» и «Аякс», поэтому сейчас имеют 6 очков на счету. Этот результат позволяет клубу находиться на 10-м месте турнирной таблицы.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Челси». «Синим» за этот отрезок удалось победить в 4-х матчах, а «Тоттенхэм» выиграл лишь 1 поединок.

Интересные факты

  • В 4-х домашних играх Премьер-лиги этого сезона «Тоттенхэм» завоевал всего 4 очка.
  • «Челси» и «Тоттенхэм» забили по 17 голов в текущем сезоне чемпионата Англии – лучшие показатели среди всех клубов.
  • «Челси» победил в каждом из 3 последних официальных матчей.

Прогноз

Я поставлю на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.62.

Тоттенхэм
1 ноября 2025 -
19:30
Челси
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
