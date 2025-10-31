Холанд пьет сырое молоко после тренировок с Манчестер Сити

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд пьет сырое молоко после каждой тренировки «горожан».

Форвард называет его «суперпродуктом», полезным для желудка, кожи, костей и мышц, отмечая, что делает это всю свою жизнь.

Первое видео, размещенное на новом канале Холанда на YouTube, собрало почти 6 миллионов просмотров и вызвало бурную дискуссию. В эпизоде ​​под названием «День из жизни профессионального футболиста» 25-летний футболист рассказывает о своей повседневной рутине.

Агентство по пищевым стандартам (FSA) предупреждает, что продукт «может содержать вредные бактерии, способные вызвать пищевое отравление», поэтому его не следует употреблять людям с ослабленной иммунной системой, в том числе взрослым людям, беременным женщинам, и маленьким детям.

В нынешнем сезоне Холанд сыграл в 12 матчах на клубном уровне во всех турнирах, в активе игрока 15 голов и 1 результативная передача.