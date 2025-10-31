ВИДЕО. «Здесь нет мадридской фигни»: легенда Реала сыграл в турнире Пике
Марсело дебютировал в Kings League Жерара Пике
Марсело эффектно дебютировал в Kings League Жерара Пике, выступив как капитан и президент своей команды «Skull FC».
Бывший защитник «Реала» сразу стал звездой турнира – забил с пенальти, продемонстрировал фирменные финты и обыграл соперника пяткой между ног.
Несмотря на поражение от «Rayo de Barcelona» в серии пенальти, Марсело доказал, что остается одним из лучших левых защитников в истории. После матча он признался: «Давно не получал такого удовольствия от игры. Снова почувствовал себя футболистом и очень счастлив».
Бразилец пообещал сыграть ещё: «Если позволит график, хочу выйти на поле в воскресенье».
Перед матчем он вдохновил команду словами: «Мы все равны. Здесь нет этой «мадридской» фигни – просто команда и страсть».
Дебют Марсело стал одним из самых ярких событий Kings League – фанаты наслаждались его игрой, а Пике пошутил: «Жаловаться — это в ДНК тех, кто носил белую форму».
