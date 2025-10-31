Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. «Здесь нет мадридской фигни»: легенда Реала сыграл в турнире Пике
31 октября 2025, 03:14
ВИДЕО. «Здесь нет мадридской фигни»: легенда Реала сыграл в турнире Пике

Марсело дебютировал в Kings League Жерара Пике

ВИДЕО. «Здесь нет мадридской фигни»: легенда Реала сыграл в турнире Пике
X. Марсело

Марсело эффектно дебютировал в Kings League Жерара Пике, выступив как капитан и президент своей команды «Skull FC».

Бывший защитник «Реала» сразу стал звездой турнира – забил с пенальти, продемонстрировал фирменные финты и обыграл соперника пяткой между ног.

Несмотря на поражение от «Rayo de Barcelona» в серии пенальти, Марсело доказал, что остается одним из лучших левых защитников в истории. После матча он признался: «Давно не получал такого удовольствия от игры. Снова почувствовал себя футболистом и очень счастлив».

Бразилец пообещал сыграть ещё: «Если позволит график, хочу выйти на поле в воскресенье».

Перед матчем он вдохновил команду словами: «Мы все равны. Здесь нет этой «мадридской» фигни – просто команда и страсть».

Дебют Марсело стал одним из самых ярких событий Kings League – фанаты наслаждались его игрой, а Пике пошутил: «Жаловаться — это в ДНК тех, кто носил белую форму».

