ФОТО. Украинка показывает красивую жизнь с футболистом Барселоны

Жена вратаря «Барселоны» Войцеха Щенсного – певица Марина Лученко-Щенсна – продолжает покорять Instagram своими яркими публикациями из Испании.

На новых снимках, сделанных в Барселоне, Марина позирует с мужем и детьми, демонстрируя элегантный стиль и гармонию семейной жизни.

Фолловеры отмечают, что певица, родившаяся в Украине, олицетворяет современную женщину, которая с легкостью и изяществом сочетает карьеру, материнство и публичную жизнь.

В комментариях под постами Лученко-Щенсной – сотни комплиментов: «Невероятная пара», «Настоящая муза» и так далее.