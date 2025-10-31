ФОТО. Украинка показывает красивую жизнь с футболистом Барселоны
Марина Лученко-Щенсна счастлива с Войцехом Щенсны
Жена вратаря «Барселоны» Войцеха Щенсного – певица Марина Лученко-Щенсна – продолжает покорять Instagram своими яркими публикациями из Испании.
На новых снимках, сделанных в Барселоне, Марина позирует с мужем и детьми, демонстрируя элегантный стиль и гармонию семейной жизни.
Фолловеры отмечают, что певица, родившаяся в Украине, олицетворяет современную женщину, которая с легкостью и изяществом сочетает карьеру, материнство и публичную жизнь.
В комментариях под постами Лученко-Щенсной – сотни комплиментов: «Невероятная пара», «Настоящая муза» и так далее.
