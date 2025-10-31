Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Украинка показывает красивую жизнь с футболистом Барселоны
Другие новости
31 октября 2025, 01:21 |
173
0

ФОТО. Украинка показывает красивую жизнь с футболистом Барселоны

Марина Лученко-Щенсна счастлива с Войцехом Щенсны

31 октября 2025, 01:21 |
173
0
ФОТО. Украинка показывает красивую жизнь с футболистом Барселоны
Instagram. Марина Лученко-Щенсна и Войцех Щенсны

Жена вратаря «Барселоны» Войцеха Щенсного – певица Марина Лученко-Щенсна – продолжает покорять Instagram своими яркими публикациями из Испании.

На новых снимках, сделанных в Барселоне, Марина позирует с мужем и детьми, демонстрируя элегантный стиль и гармонию семейной жизни.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Фолловеры отмечают, что певица, родившаяся в Украине, олицетворяет современную женщину, которая с легкостью и изяществом сочетает карьеру, материнство и публичную жизнь.

В комментариях под постами Лученко-Щенсной – сотни комплиментов: «Невероятная пара», «Настоящая муза» и так далее.

По теме:
ФОТО. «Криштиану Роналду без цензуры»: журналист анонсировал топ-интервью
ФОТО. Жена Александра Усика показала новые кадры –  фанаты в восторге
ФОТО. Сын легенды сборной Бразилии будет выступать за сборную Англии
фото Барселона Войцех Щенсны lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лацио не сумел обыграть Комо и застрял в середине таблицы Серии A
Футбол | 30 октября 2025, 23:59 0
Лацио не сумел обыграть Комо и застрял в середине таблицы Серии A
Лацио не сумел обыграть Комо и застрял в середине таблицы Серии A

Вечером 30 октября состоялся матч 9-го тура чемпионата Италии

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
Футбол | 30 октября 2025, 16:17 5
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца

Максим Лунев стал «моряком»

Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Футбол | 30.10.2025, 07:47
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
Баскетбол | 30.10.2025, 21:03
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Бокс | 30.10.2025, 18:59
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
29.10.2025, 17:41 3
Футбол
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
30.10.2025, 08:09
Бокс
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:34
Футбол
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
30.10.2025, 08:43
Бокс
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
29.10.2025, 08:01 8
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
29.10.2025, 07:51 6
Футбол
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 303
Футбол
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
30.10.2025, 19:59 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем