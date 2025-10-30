Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер готовится ко второму классико за неделю
Украина. Премьер лига
30 октября 2025, 22:41 | Обновлено 30 октября 2025, 22:42
548
0

ФОТО. Шахтер готовится ко второму классико за неделю

Горняки настроены взять реванш у Динамо

30 октября 2025, 22:41 | Обновлено 30 октября 2025, 22:42
548
0
ФОТО. Шахтер готовится ко второму классико за неделю
ФК Шахтер

2 ноября состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между командами Шахтер и Динамо.

Поединок пройдет на стадионе Арена Львов во Львове. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

До этого, 29 октября, киевское Динамо выбыло донецкий Шахтер (2:1) из Кубка Украины.

Горняки в своих социальных сетях поделились фотографиями тренировочного процесса команды перед вторым Классическим за неделю.

ФОТО. Шахтер готовится ко второму классико за неделю

По теме:
«Этот клуб для меня родной». Караваев сделал выбор между Динамо и Шахтером
У Динамо будет новичок. Он уже подтвердил свой переход
Источник: Динамо интересуется бразильским защитником
Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев фото Динамо Киев тренировка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
Бокс | 30 октября 2025, 08:43 0
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку

Боксер хочет купить стадион

Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала
Футбол | 30 октября 2025, 06:23 13
Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала
Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала

Заключительные две игры стадии 1/8 финала Кубка Украины пройдут 30 октября

Близко к сенсации. Металлист 1925 удержал победу над Агробизнесом
Футбол | 30.10.2025, 18:54
Близко к сенсации. Металлист 1925 удержал победу над Агробизнесом
Близко к сенсации. Металлист 1925 удержал победу над Агробизнесом
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Футбол | 30.10.2025, 18:59
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Сенсация. Винисиус принял решение покинуть Реал, на него есть претендент
Футбол | 30.10.2025, 22:46
Сенсация. Винисиус принял решение покинуть Реал, на него есть претендент
Сенсация. Винисиус принял решение покинуть Реал, на него есть претендент
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
29.10.2025, 08:44
Футбол
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
29.10.2025, 11:17 3
Футбол
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 303
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
29.10.2025, 23:02
Футбол
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:34
Футбол
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
29.10.2025, 21:23 12
Футбол
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
30.10.2025, 19:59 5
Бокс
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
29.10.2025, 21:27 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем