ФОТО. Шахтер готовится ко второму классико за неделю
Горняки настроены взять реванш у Динамо
2 ноября состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между командами Шахтер и Динамо.
Поединок пройдет на стадионе Арена Львов во Львове. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
До этого, 29 октября, киевское Динамо выбыло донецкий Шахтер (2:1) из Кубка Украины.
Горняки в своих социальных сетях поделились фотографиями тренировочного процесса команды перед вторым Классическим за неделю.
