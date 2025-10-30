2 ноября состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между командами Шахтер и Динамо.

Поединок пройдет на стадионе Арена Львов во Львове. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

До этого, 29 октября, киевское Динамо выбыло донецкий Шахтер (2:1) из Кубка Украины.

Горняки в своих социальных сетях поделились фотографиями тренировочного процесса команды перед вторым Классическим за неделю.

ФОТО. Шахтер готовится ко второму классико за неделю