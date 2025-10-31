Реал подаст апелляцию из-за Лунина. Сможет ли украинец сыграть в Ла Лиге?

Мадридский «Реал» планирует подать вторую апелляцию из-за удаления голкипера сборной Украины Андрея Лунина. Об этом сообщил Football Espana.

В матче против «Барселоны» (2:1), который состоялся 26 октября, 26-летний футболист заработал красную карточку из-за участия в конфликте с игроками каталонского клуба.

«Сливочные» уже проиграли одну апелляцию, однако не собираются отказываться от своего мнения – в клубе считают, что главный арбитр Градо Сото ошибся, когда удалил с поля украинского голкипера.

По информации источника, с высокой вероятностью Апелляционный комитет оставит в силе наказание для Лунина, который не сможет выйти на поле в матче 11-го тура против «Валенсии».

