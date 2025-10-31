Потеря для Шовковского? Защитник Динамо может не сыграть против Шахтера

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов рискует не сыграть в матче чемпионата Украины против донецкого «Шахтера», который состоится 2 ноября.

В среду, 29 октября, подопечные Александра Шовковского одолели «горняков» в 1/8 финала Кубка Украины (2:1), а Попов травмировал нос.

– Уже известно, будете ли вы готовы сыграть в следующем матче с «Шахтером»? Так как есть информация о травме носа.

– На данный момент еще неизвестно. Но буду готовиться, а потом будем решать. Точно сказать пока не могу. Я сам, конечно, хочу играть.

– В контексте критики «Динамо» часто говорят о недостаточной физической готовности. Что бы вы на это ответили и как лично себя ощущаете в физическом плане в последних матчах?

– Я уже говорил, что это нелегко – с переездами и таким насыщенным графиком. Не сказал бы, что мы физически не готовы. Наверное, правильнее сказать, что у нас недостаточно времени на восстановление. Через два-три дня игры, плюс дорога. Это, конечно, не добавляет здоровья. В этом плане я соглашусь.

Что касается «физически не готовых» – не соглашусь. Была проделана хорошая работа на сборах, к тому же чемпионат уже в разгаре. Думаю, о неготовности говорить не приходится, – прокомментировал Попов.