Известный тренер рассказал, что помогло Шовковскому победить Шахтер

В среду, 29 октября, состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретились киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Подопечные Александра Шовковского одолели соперника со счетом 2:1.

Известный тренер Олег Дулуб, который ранее работал в чемпионате Украины, поделился мнением о том, что помогло наставнику «бело-синих» вырвать победу в противостоянии с непростым соперником.

«Ключевыми стали замены. В первую очередь – это выход Бражко вместо Михайленко в начале второго тайма. После его появления в «Динамо» сразу заработал треугольник Бражко – Пихаленок – Буяльский.

Бражко пробивал из-за пределов штрафной, Пихаленок сделал три удара, которые привели к угловым, подачи с которых выполнял Буяльский. С третьего раза до мяча добирается Бражко, после чего на добивании оказывается Герреро, который и забивает победный гол.

Динамовцы хорошо использовали фланги. Нельзя не отметить средний возраст команд. Разница составляет три года в пользу «Динамо»: 26.8 против 23.5. Если взять по игрокам, то именно опыт Ярмоленко (36), Буяльского (32), Караваева (32), Пихаленка (28) сыграли свою роль.

Именно благодаря этому удалось переломить ход матча, который для динамовцев складывался откровенно неудачно, если принимать во внимание первый тайм и пропущенный гол в начале второй половины игры», – уверен Дулуб.