Кубок Украины
30 октября 2025, 17:35 | Обновлено 30 октября 2025, 17:36
ВИДЕО. Как Калюжный отличился суперголом в девятку ворот Агробизнеса

Украинский хавбек отличился отличным ударом

30 октября 2025, 17:35 | Обновлено 30 октября 2025, 17:36
ФК Металлист 1925. Иван Калюжный

Украинский хавбек «Металлиста 1925» Иван Калюжный отличился красивым голом в Кубке Украины.

В матче 1/8 финала турнира с «Агробизнесом», который принимает стадион «Центральный» в Житомире, полузащитник пробил на силу и попал прямо в девятку ворот соперника.

Этот гол удвоил преимущество номинальных хозяев – на 6-й минуте первый гол в матче забил Итодо. Счет на табло – 2:0.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
