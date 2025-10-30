Украинский хавбек «Металлиста 1925» Иван Калюжный отличился красивым голом в Кубке Украины.

В матче 1/8 финала турнира с «Агробизнесом», который принимает стадион «Центральный» в Житомире, полузащитник пробил на силу и попал прямо в девятку ворот соперника.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот гол удвоил преимущество номинальных хозяев – на 6-й минуте первый гол в матче забил Итодо. Счет на табло – 2:0.

❗️ ВИДЕО. Как Калюжный отличился суперголом в девятку ворот Агробизнеса