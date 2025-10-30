Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Андрей БОГДАНОВ: «Мы показали, что команда борется один за одного»
Украина. Первая лига
Андрей БОГДАНОВ: «Мы показали, что команда борется один за одного»

Лидер ФК Феникс-Мариуполь Андрей Богданов поддержал главного тренера

ФК Феникс-Мариуполь. Андрей Богданов

Лидер ФК Феникс-Мариуполь Андрей Богданов поддержал главного тренера клуба Максима Фещука после победы над Агротехом в 1/8 финала Кубка Украины.

«Очень много разговоров было до игры. В прессу выбрасывается много разной чепухи, когда говорят, что команда хочет «слить» главного тренера. Да, мы сегодня не выиграли в основное время, но показали, что команда друг за друга: все поддерживают и переживают за результат.

Хочу сказать, чтобы люди проверяли правдивость информации, а мы будем делать свое дело», – лаконично сказал Андрей Богданов в эфире УПЛ-ТВ.

В настоящее время в активе «Феникс-Мариуполь» девять очков – он занимает 14-е место в Первой лиге после 14 сыгранных матчей.

Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
