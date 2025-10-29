Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Футболисты клуба Первой лиги желают избавиться от собственного тренера
Украина. Первая лига
29 октября 2025, 16:07
Футболисты клуба Первой лиги желают избавиться от собственного тренера

Бунт на корабле в «Феникс-Мариуполе»

Футболисты клуба Первой лиги желают избавиться от собственного тренера
ФК Феникс-Мариуполь. Максим Фещук

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Феникс-Мариуполя» не воспринимают тренера Максима Фещука и желают от руководства скорейшего увольнения специалиста.

Сообщается, что имеют место факты унижения футболистов на тренировках, из-за чего авторитет Фещука в коллективе значительно упал.

По последней информации в СМИ, руководство и инвесторы «Феникс-Мариуполя» решили сохранить доверие и оставить Максима Фещука во главе команды, но мнение команды может все изменить.

В настоящее время в активе «Феникс-Мариуполь» девять очков – он занимает 14-е место в Первой лиге.

Игорь ЛЫСЕНКО

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Феникс-Мариуполь Максим Фещук инсайд
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
