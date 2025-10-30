Украина. Премьер лига30 октября 2025, 13:59 | Обновлено 30 октября 2025, 14:00
Заря в ближайшем матче недосчитается ключевого игрока
Бомбардир «Зари» может пропустить очередной календарный матч
30 октября 2025, 13:59 | Обновлено 30 октября 2025, 14:00
Как стало известно Sport.ua, лидер атаки луганчан Филипп Будковский после операции на кисти руки вынужден сосредоточиться только на беговой подготовке.
По имеющейся информации, отек на руке не позволяет использовать лангетку размера, достаточного для участия в официальных поединках. Вот почему Будковский скорее всего вынужден будет пропустить матч 11 тура УПЛ с «Рухом», который запланирован на второе ноября.
Пока футболисты «Зари» набрали 13 очков и занимают восьмое место в чемпионате.
