Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Заря в ближайшем матче недосчитается ключевого игрока
Украина. Премьер лига
30 октября 2025, 13:59 | Обновлено 30 октября 2025, 14:00
ФК Заря. Филипп Будковский

Как стало известно Sport.ua, лидер атаки луганчан Филипп Будковский после операции на кисти руки вынужден сосредоточиться только на беговой подготовке.

По имеющейся информации, отек на руке не позволяет использовать лангетку размера, достаточного для участия в официальных поединках. Вот почему Будковский скорее всего вынужден будет пропустить матч 11 тура УПЛ с «Рухом», который запланирован на второе ноября.

Пока футболисты «Зари» набрали 13 очков и занимают восьмое место в чемпионате.

Филипп Будковский инсайд травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск
