Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Восьмой раз в истории обладатель Кубка сложил полномочия до 1/4 финала
Кубок Украины
30 октября 2025, 13:29 | Обновлено 30 октября 2025, 13:34
252
0

Восьмой раз в истории обладатель Кубка сложил полномочия до 1/4 финала

«Шахтер» 5-й раз выбыл из розыгрыша в 1/8 финала

30 октября 2025, 13:29 | Обновлено 30 октября 2025, 13:34
252
0
Восьмой раз в истории обладатель Кубка сложил полномочия до 1/4 финала
ФК Шахтер

Восьмой раз в истории обладатель Кубка Украины досрочно сложил полномочия, не дойдя даже до четвертьфинала. Трижды сходил с дистанции на ранних стадиях «Шахтер», дважды – «Динамо», по разу – «Черноморец», «Ворскла» и «Таврия».

К слову, горняки не дошли до финала в 12-й раз за все годы. В 5 случаях они прекращали борьбу за почетный трофей в 1/8 финала, в 4-х – в 1/2-й, в 2-х – в 1/4-й и в 1-м – в 1/16-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Обладатели Кубка Украины, сложившие полномочия до 1/4 финала

Сезон

Стадия

Обладатель Кубка

Соперник

Счет

1992/93

1/16

Черноморец

Одесса

1:0 (г)

2:3 (д)

1993/94

1/8

Динамо

Верес

0:0 (г)

1:1 (д)

1997/98

1/8

Шахтер

Металлург Д

0:2 (г)

3:1 (д)

2000/01

1/16

Динамо

Спартак С

0:0, п. 2:4 (г)

2009/10

1/16

Ворскла

Металлург З

2:3 (д)

2010/11

1/16

Таврия

Днепр

1:4 (г)

2019/20

1/8

Шахтер

Динамо

1:2 (г)

2025/26

1/8

Шахтер

Динамо

1:2 (г)

Клубы, выбивавшие Шахтер из Кубка Украины

Сезон

Стадия

Клуб

Тренер

Тренер Шахтера

Счет

1992

1/2

Металлист

Леонид ТКАЧЕНКО

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

1:0 (г)

1:1 (д)

1992/93

1/16

Химик Св

Юрий ВАНКЕВИЧ

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

4:3 (д)

1:1 (г)

1993/94

1/8

Кремень

Тиберий КОРПОНАЙ

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

2:1 (д)

1:1 (г)

1995/96

1/2

Нива В

Сергей МОРОЗОВ

Валерий РУДАКОВ

0:0,

п. 3:0 (д)

1997/98

1/8

Металлург Д

Владимир ОНИЩЕНКО

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

2:0 (д)

1:3 (г)

1998/99

1/2

Карпаты

Степан ЮРЧИШИН

Анатолий БЫШОВЕЦ

1:0 (д)

1:2 (г)

1999/00

1/4

Звезда

Александр ИЩЕНКО

Виктор ПРОКОПЕНКО

0:0,

п. 6:5 (д)

2005/06

1/8

Карпаты

Юрий ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ

Мирча ЛУЧЕСКУ

1:0 (д)

1:2 (г)

2009/10

1/2

Металлург Д

Николай КОСТОВ

Мирча ЛУЧЕСКУ

2:1 (д)

2019/20

1/8

Динамо

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Луиш КАШТРУ

2:1 (д)

2020/21

1/4

Агробизнес

Александр ЧИЖЕВСКИЙ

Луиш КАШТРУ

1:0 (д)

2025/26

1/8

Динамо

Александр ШОВКОВСКИЙ

Арда ТУРАН

2:1 (д)

По теме:
Кто будет работать на Классико? Назначены арбитры на матчи 11-го тура УПЛ
Экс-тренер сборных Украины назвал ошибки Турана в организации игры Шахтера
Милевский предупредил футболистов Динамо перед матчем с Шахтером в УПЛ
Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк цифры и факты
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Футбол | 29 октября 2025, 16:44 39
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26

Поединок состоится 29 октября и начнется в 18:00 по Киеву

Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
Футбол | 29 октября 2025, 23:02 0
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»

Президент обратился к Владимиру Онищенко

Металлист 1925 – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 30.10.2025, 07:15
Металлист 1925 – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Металлист 1925 – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Футбол | 30.10.2025, 00:21
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Заря в ближайшем матче недосчитается ключевого игрока
Футбол | 30.10.2025, 13:59
Заря в ближайшем матче недосчитается ключевого игрока
Заря в ближайшем матче недосчитается ключевого игрока
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
28.10.2025, 11:12 9
Футбол
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
29.10.2025, 08:01 8
Бокс
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
29.10.2025, 17:41 3
Футбол
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
28.10.2025, 18:07 4
Футбол
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
29.10.2025, 05:22 9
Бокс
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
28.10.2025, 09:25
Бокс
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
29.10.2025, 21:27 7
Футбол
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем