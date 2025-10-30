Восьмой раз в истории обладатель Кубка сложил полномочия до 1/4 финала

Восьмой раз в истории обладатель Кубка Украины досрочно сложил полномочия, не дойдя даже до четвертьфинала. Трижды сходил с дистанции на ранних стадиях «Шахтер», дважды – «Динамо», по разу – «Черноморец», «Ворскла» и «Таврия».

К слову, горняки не дошли до финала в 12-й раз за все годы. В 5 случаях они прекращали борьбу за почетный трофей в 1/8 финала, в 4-х – в 1/2-й, в 2-х – в 1/4-й и в 1-м – в 1/16-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Обладатели Кубка Украины, сложившие полномочия до 1/4 финала

Сезон Стадия Обладатель Кубка Соперник Счет 1992/93 1/16 Черноморец Одесса 1:0 (г) 2:3 (д) 1993/94 1/8 Динамо Верес 0:0 (г) 1:1 (д) 1997/98 1/8 Шахтер Металлург Д 0:2 (г) 3:1 (д) 2000/01 1/16 Динамо Спартак С 0:0, п. 2:4 (г) 2009/10 1/16 Ворскла Металлург З 2:3 (д) 2010/11 1/16 Таврия Днепр 1:4 (г) 2019/20 1/8 Шахтер Динамо 1:2 (г) 2025/26 1/8 Шахтер Динамо 1:2 (г)

Клубы, выбивавшие Шахтер из Кубка Украины