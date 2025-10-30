Восьмой раз в истории обладатель Кубка сложил полномочия до 1/4 финала
«Шахтер» 5-й раз выбыл из розыгрыша в 1/8 финала
Восьмой раз в истории обладатель Кубка Украины досрочно сложил полномочия, не дойдя даже до четвертьфинала. Трижды сходил с дистанции на ранних стадиях «Шахтер», дважды – «Динамо», по разу – «Черноморец», «Ворскла» и «Таврия».
К слову, горняки не дошли до финала в 12-й раз за все годы. В 5 случаях они прекращали борьбу за почетный трофей в 1/8 финала, в 4-х – в 1/2-й, в 2-х – в 1/4-й и в 1-м – в 1/16-й.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Обладатели Кубка Украины, сложившие полномочия до 1/4 финала
|
Сезон
|
Стадия
|
Обладатель Кубка
|
Соперник
|
Счет
|
|
1992/93
|
1/16
|
Черноморец
|
Одесса
|
1:0 (г)
|
2:3 (д)
|
1993/94
|
1/8
|
Динамо
|
Верес
|
0:0 (г)
|
1:1 (д)
|
1997/98
|
1/8
|
Шахтер
|
Металлург Д
|
0:2 (г)
|
3:1 (д)
|
2000/01
|
1/16
|
Динамо
|
Спартак С
|
0:0, п. 2:4 (г)
|
|
2009/10
|
1/16
|
Ворскла
|
Металлург З
|
2:3 (д)
|
|
2010/11
|
1/16
|
Таврия
|
Днепр
|
1:4 (г)
|
|
2019/20
|
1/8
|
Шахтер
|
Динамо
|
1:2 (г)
|
|
2025/26
|
1/8
|
Шахтер
|
Динамо
|
1:2 (г)
|
Клубы, выбивавшие Шахтер из Кубка Украины
|
Сезон
|
Стадия
|
Клуб
|
Тренер
|
Тренер Шахтера
|
Счет
|
|
1992
|
1/2
|
Металлист
|
Леонид ТКАЧЕНКО
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
1:0 (г)
|
1:1 (д)
|
1992/93
|
1/16
|
Химик Св
|
Юрий ВАНКЕВИЧ
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
4:3 (д)
|
1:1 (г)
|
1993/94
|
1/8
|
Кремень
|
Тиберий КОРПОНАЙ
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
2:1 (д)
|
1:1 (г)
|
1995/96
|
1/2
|
Нива В
|
Сергей МОРОЗОВ
|
Валерий РУДАКОВ
|
0:0,
|
|
|
|
|
|
|
п. 3:0 (д)
|
|
1997/98
|
1/8
|
Металлург Д
|
Владимир ОНИЩЕНКО
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
2:0 (д)
|
1:3 (г)
|
1998/99
|
1/2
|
Карпаты
|
Степан ЮРЧИШИН
|
Анатолий БЫШОВЕЦ
|
1:0 (д)
|
1:2 (г)
|
1999/00
|
1/4
|
Звезда
|
Александр ИЩЕНКО
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
0:0,
|
|
|
|
|
|
|
п. 6:5 (д)
|
|
2005/06
|
1/8
|
Карпаты
|
Юрий ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
1:0 (д)
|
1:2 (г)
|
2009/10
|
1/2
|
Металлург Д
|
Николай КОСТОВ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
2:1 (д)
|
|
2019/20
|
1/8
|
Динамо
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Луиш КАШТРУ
|
2:1 (д)
|
|
2020/21
|
1/4
|
Агробизнес
|
Александр ЧИЖЕВСКИЙ
|
Луиш КАШТРУ
|
1:0 (д)
|
|
2025/26
|
1/8
|
Динамо
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Арда ТУРАН
|
2:1 (д)
|
