На войне против рф погиб отчим украинского футболиста

На войне погиб Михаил Терещенко, отчим полузащитника «Александрии» Назара Прокопенко, об этом пишет клубная пресс-служба клуба.

«Футбольный клуб «Александрия» с глубокой грустью и болью сообщает о трагическом известии с фронта

Защищая независимость и свободу Украины от российских окупантов под Донецком, Героически погиб военнослужащий 194-й отдельной понтонно-мостовой бригады, Михаил Терещенко, отец (отчим) нашего игрока Назара Прокопенко.

Михаил Терещенко был настоящим патриотом и мужественным воином. Он до последнего дуновения стоял на защите нашей Родины, приближая нашу Победу. Его мужество и самопожертвование есть пример для всех нас.

Вся большая семья ФК «Александрия» — руководство, тренерский штаб, игроки и болельщики — выражает искренние и глубокие соболезнования Назару Прокопенко и всей его семье в связи с этой невосполнимой утратой.

Мы разделяем вашу боль и скучаем вместе с вами. Вечная память и честь Герою! Герои не умирают!»– говорится в сообщении.

Орки полномасштабно ворвались на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.