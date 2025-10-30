Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал игру своих подопечных в матче 1/8 финала Кубка английской лиги, который состоялся 29 октября.

«Мерсисайдцы» потерпели разгромное поражение на домашнем стадионе от «Кристал Пэлас» со счетом 0:3 – эта неудача стала для Слота и компании шестой за последние семь игр.

Наставник «Ливерпуля» признался, что выпустил оптимальный состав, учитывая насыщенный график и огромное количество матчей в нынешнем сезоне. Арне признался, что не ищет оправданий и понимает все проблемы, с которыми столкнулась его команда.

В следующем матче подопечные Слота сыграют на домашней арене против «Астон Виллы» – поединок десятого тура чемпионата Англии состоится 1 ноября в 22:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. 7 матчей, 6 поражений. Реакция Арне Слота после неудачи Ливерпуля