Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналист AS: Забарный не показывает тот уровень, который был у него в АПЛ
Франция
30 октября 2025, 04:59 |
142
0

Журналист AS: Забарный не показывает тот уровень, который был у него в АПЛ

Андрес Онрубиа Рамос раскритиковал украинского защитника

30 октября 2025, 04:59 |
142
0
Журналист AS: Забарный не показывает тот уровень, который был у него в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Журналист испанского издания AS Андрес Онрубиа Рамос критически оценил игру украинского защитника Ильи Забарного в составе французского «ПСЖ».

«Выступления Забарного за «ПСЖ» пока очень слабы. Ему чрезвычайно трудно выигрывать единоборства, а в решающих ситуациях он почти всегда терпит неудачу.

Нам нужно быть терпеливыми, но украинец не показывает в Париже того же уровня игры, который он демонстрировал в Борнмуте», – написал журналист AS в Twitter.

29 октября Забарный провел все 90 минут против Лорьяна (1:1) и отметился желтой карточкой.

По теме:
Лорьян – ПСЖ – 1:1. За что Забарный получил желтую. Видео голов и обзор
Лига 1. Монако выиграл перестрелку 5:3 у Нанта, Соболь в резерве Страсбурга
Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где произошла большая сенсация
Илья Забарный ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ювентус – Удинезе – 3:1. Первый матч без Тудора – сразу победа. Видео голов
Футбол | 30 октября 2025, 05:09 0
Ювентус – Удинезе – 3:1. Первый матч без Тудора – сразу победа. Видео голов
Ювентус – Удинезе – 3:1. Первый матч без Тудора – сразу победа. Видео голов

Смотрите видеообзор матча девятого тура Серии А 2025/26

Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 29 октября 2025, 21:23 5
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины

Арда провел флеш-интервью после вылета горняков с национального Кубка

КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
Бокс | 29.10.2025, 08:01
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
Футбол | 29.10.2025, 17:41
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Футбол | 29.10.2025, 20:23
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 267
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
28.10.2025, 09:25
Бокс
Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика
Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика
28.10.2025, 01:45 9
Бокс
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
29.10.2025, 11:17 1
Футбол
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
28.10.2025, 07:55 7
Футбол
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
28.10.2025, 11:12 9
Футбол
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
28.10.2025, 15:17 54
Футбол
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
29.10.2025, 05:22 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем