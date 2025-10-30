Журналист AS: Забарный не показывает тот уровень, который был у него в АПЛ

Журналист испанского издания AS Андрес Онрубиа Рамос критически оценил игру украинского защитника Ильи Забарного в составе французского «ПСЖ».

«Выступления Забарного за «ПСЖ» пока очень слабы. Ему чрезвычайно трудно выигрывать единоборства, а в решающих ситуациях он почти всегда терпит неудачу.

Нам нужно быть терпеливыми, но украинец не показывает в Париже того же уровня игры, который он демонстрировал в Борнмуте», – написал журналист AS в Twitter.

29 октября Забарный провел все 90 минут против Лорьяна (1:1) и отметился желтой карточкой.