Журналист AS: Забарный не показывает тот уровень, который был у него в АПЛ
Андрес Онрубиа Рамос раскритиковал украинского защитника
Журналист испанского издания AS Андрес Онрубиа Рамос критически оценил игру украинского защитника Ильи Забарного в составе французского «ПСЖ».
«Выступления Забарного за «ПСЖ» пока очень слабы. Ему чрезвычайно трудно выигрывать единоборства, а в решающих ситуациях он почти всегда терпит неудачу.
Нам нужно быть терпеливыми, но украинец не показывает в Париже того же уровня игры, который он демонстрировал в Борнмуте», – написал журналист AS в Twitter.
29 октября Забарный провел все 90 минут против Лорьяна (1:1) и отметился желтой карточкой.
