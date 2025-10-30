МЕЙРЕЛЛИШ: «Заслуживал ли Шахтер победы? Да, конечно, безусловно»

Бразильский форвард донецкого Шахтера Лука Мейреллиш в интервью клубной пресс-службе поделился мнением о матче против Динамо Киев (1:2) в 1/8 финала Кубка Украины, в котором он забил единственный гол горняков:

– Это украинское классическое было очень непростым для Шахтера, абсолютно два разных тайма. Что пошло не так, что пошло не по плану?

– Думаю, не о чем говорить. Мы вышли на второй тайм уверенные, что не можем сбавлять темп, который мы задали. К сожалению, в первом тайме мы не смогли воплотить нашу хорошую игру в голы. Как только начался второй тайм – мы хорошо стартовали и забили, но потом упали по уровню игры. Очень расстроены поражением и вылетом.

– Анализируя все возможные моменты, можно ли сказать, что сегодня именно Шахтер заслуживал больше победы.

– Да, конечно, безусловно, мы провели отличный первый тайм. Как я уже говорил, мы снова не смогли конвертировать отличную игру в первом тайме в голы. Мы завершили первый тайм со счетом 0:0, и это была наша большая ошибка как команды. Да, все, что могу сказать, что я расстроен. Но зная, что футбол быстрый, через несколько дней у нас будет еще одна игра против них и мы сделаем все возможное, чтобы победить дома.

– Какие предчувствия перед следующим матчем Шахтера и Динамо? Ведь это уже будет новая история, новая битва.

– Я и команда отдадим 100% процентов, 200% процентов того, что можем. Мы оставляем на поле все, чтобы одержать победу, которую заслуживаем. Мы знаем, что мы – замечательная и очень трудолюбивая команда. Поэтому мы приложим максимум усилий, чтобы победить и остаться лидерами чемпионата.