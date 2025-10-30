Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
ТУРАН: «Не оставлю их в покое. Они должны почувствовать эту печаль и боль»

Наставник Шахтера в интервью пресс-службе клуба прокомментировал итог матча с Динамо

ТУРАН: «Не оставлю их в покое. Они должны почувствовать эту печаль и боль»
Арда Туран

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран в интервью пресс-службе клуба подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Украины против киевского Динамо (1:2):

– Это было очень сложное Украинское Классико для Шахтера с двумя разными таймами. Что пошло не так и каковы ваши впечатления после первого украинского дерби?

– По сути, первое отличие связано с первыми 50–55 минутами. Я не знаю, что еще мы могли сделать в футболе за 50 минут. Больше ничего не знаю. Мы не должны были пропускать столько голов. Дерби играют в правильные моменты. Это могли быть 50 минут со счетом 4:0 или 5:0. Мы сделали все для футбола. Наверное, не было ни одной угрозы, не было ни угловых, ни ударов. После этого мы говорим, что дерби – это игра правильных моментов. В этом матче были вещи поважнее, чем тактика. К сожалению, мои игроки не смогли правильно сыграть моменты или ситуации. Мне жаль за это. Мы поговорим об этом между собой.

Мы должны были быть смелее и меньше бояться. Потом ненужные лишние дискуссии. Мы повысили напряжение матча и вышли за пределы нашего игрового плана. Мы не смогли сыграть правильно. Дали ли мы сопернику достаточно шансов, чтобы проиграть? Я думаю, что нет, но футбол – это именно так. Если не сыграете правильно ключевые моменты, то будете наказаны. Если соперник вас победил, значит он сыграл лучше. Посмотрим, что они делали. Поэтому поздравляем Динамо Киев. Но я недоволен тем, что увидел после 50-й минуты. В футболе важны эмоции. Важна смелость. Надо быть верным своей системе и работе. Иначе будете наказаны вот так.

В воскресенье попробуем вернуться как можно лучше. Но, честно, не дам покоя игрокам. Они должны почувствовать эту грусть и боль. Очень недоволен последними 30–40 минутами. Так нельзя играть нигде в мире. Выскажу им свое недовольство, откровенно зол и разочарован некоторыми моментами.

– Через несколько дней Шахтер снова сыграет против Динамо. Это будет новая история, новый бой. Какие прогнозы?

– Стратегия того матча точно будет другой. Мы будем готовиться по-другому. Нужно, чтобы они почувствовали злость и грусть. Мы не можем проиграть такое дерби. Чтобы проиграть, заставьте соперника приложить больше усилий. Будем играть с другой стратегией. Мы будем придерживаться нашего плана, не откажемся от нашей системы, но изменим стратегию.

Нужно распределить энергию на 90 минут и учиться играть моменты. Для нас это был горький опыт. Надеемся, в воскресенье превратим его в положительный. Я верю и знаю, что так и будет.

Арда Туран Шахтер Донецк Динамо Киев Кубок Украины по футболу Динамо - Шахтер
