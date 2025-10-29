Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран во флеш-интервью прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Кубка Украины (1:2) против киевского Динамо:

– Хотел бы подчеркнуть, что, надеюсь, в ближайшем будущем сможем проводить дерби с 40 тысячами болельщиков, а может даже больше. Также хочу поздравить «Динамо» Киев. Если они нас победили, то они сделали те или иные вещи лучше, чем мы.

Что касается хода матча. В первом тайме мои игроки выполнили все установки на матч. Я был полностью доволен ходом событий. Однако в таком матче, как дерби, решает каждая деталь, поэтому любую мелочь нужно отрабатывать на высшем уровне. После первого тайма я сказал ребятам, что да, мы доминируем, но счет до сих пор 0:0 и самое важное – это точка реализации.

Во втором тайме мы сумели быстро отличиться, однако сразу начали проседать и дали соперникам почувствовать игру. Несмотря на то, что я доволен ходом матча, однако я недоволен тем, как именно мы проиграли. Я проигрывал много матчей в своей карьере, но никогда нельзя проигрывать, отступая назад. Я очень расстроен ходом событий в последней трети этого матча. Мы проанализируем все и сделаем выводы.

– После того как «Шахтер» забил, «Динамо» активно перешло в атаку. Был замысел играть на контратаках, было ли трудно перехватить инициативу?

– Я не считаю, что это случилось потому, что мы не сумели навязать атакующую игру после пропущенного мяча. В целом ход событий состоялся в формате контратака на контратаку. Мы знали, что наш оппонент действительно силен в этом показателе. Было важно не пропустить первый гол и не садиться сразу в оборону, но, к сожалению, мы не сумели выполнить эту установку. После пропущенного гола наши линии раскрылись, а у соперника появилось больше пространства, на котором можно было играть.

И, конечно, они этим пользовались. Очень важно в подобные моменты не прятаться и продолжать навязывать свой стиль игры, чего в определенный момент с нашей стороны я не увидел, по поводу чего я обеспокоен. У нас были шансы отличиться и в первом, и во втором тайме, но, как я сказал, футбол – это все-таки вид спорта, где ты должен использовать моменты в определенное время и в определенном месте. Сегодня, к сожалению, нам этого не хватило.

– У «Динамо» были замены: Бражко и Герреро вышли во втором тайме и неплохо усилили игру. Можно ли сказать, что «Динамо» выиграло матч благодаря этим заменам, в то время как замены «Шахтера» не так усилили игру, как вам того хотелось?

– Это потому, что у «Динамо» лучший главный тренер, и он лучше сумел повлиять на ход поединка.

– Как именно ощущаются эмоции и накал болельщиков по сравнению с турецким?

– Я всегда подчеркиваю, что в этой стране люди выполняют фантастическую работу, что здесь продолжается футбол. Более того, болельщики находятся на стадионах. Я безгранично горжусь тем фактом, что нахожусь в такой стране – стране сильных и храбрых людей. Как я говорил ранее, надеюсь, что однажды мы снова сможем вернуться к заполненным стадионам с 40-тысячными трибунами.

Мы, как представители футбольной сферы, должны помогать Украине своими обязанностями. Я буду стараться помогать расти украинскому футболу настолько сильно, насколько я смогу.

– В воскресенье снова встреча с «Динамо». Каков главный итог и вывод перед следующим поединком?

– Это будут два совершенно разных поединка, поскольку это два совершенно разных турнира. Один – это Кубок, второй – лига. Здесь все матчи проходят в формате выбывания. Сегодня, к сожалению, мы уступили и покидаем турнир.

Что касается следующего матча, о котором вы спросили – безусловно, будет принята другая стратегия, а также будут изменения в персональных действиях игроков, которые мы хотим применить. Мы проведем анализ и сделаем выводы с целью лучшей подготовки к воскресному противостоянию в рамках чемпионата Украины.

Мы будем играть дома, поэтому должны быть еще более агрессивными. Если сегодня нам очевидных 5–6 возможностей не хватило для победы, то в следующей игре нам придется создать 11–12 шансов.

