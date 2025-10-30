ФОТО. Андрей Шевченко коротко поздравил старшего сына с днем рождения

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко и его жена Кристен Пазик трогательно поздравили своего старшего сына Джордана с 21-летием.

В своих публикациях в Instagram супруги поделились теплыми семейными кадрами. На фото Андрей и Джордан улыбаются в салоне вертолета, а на другом снимке семья празднует день рождения вместе у моря.

В подписи к фото Шевченко написал по-английски: «Happy 21st Birthday to Jordan! We love you» («С 21-м днём рождения, Джордан! Мы тебя любим ❤️»).

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Кристен Пазик также опубликовала совместное фото с мужем и сыном, добавив короткое поздравление: «С 21-м днём рождения, Джордан!».

Интересно, что Джордан – старший из четырех сыновей семьи Шевченко. Кроме него, у пары подрастают Кристиан (2006 г. р.), Александр (2012 г. р.) и Райдер-Габриэль (2014 г. р.).

Праздничные посты собрали тысячи лайков и множество поздравлений от друзей и поклонников семьи Шевченко.