30 октября 2025, 04:29
ФОТО. Андрей Шевченко коротко поздравил старшего сына с днем рождения

Андрей Шевченко и Кристен Пазик поздравили Джордана Шевченко

ФОТО. Андрей Шевченко коротко поздравил старшего сына с днем рождения
Instagram. Джордан и Андрей Шевченко

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко и его жена Кристен Пазик трогательно поздравили своего старшего сына Джордана с 21-летием.

В своих публикациях в Instagram супруги поделились теплыми семейными кадрами. На фото Андрей и Джордан улыбаются в салоне вертолета, а на другом снимке семья празднует день рождения вместе у моря.

В подписи к фото Шевченко написал по-английски: «Happy 21st Birthday to Jordan! We love you» («С 21-м днём рождения, Джордан! Мы тебя любим ❤️»).

Кристен Пазик также опубликовала совместное фото с мужем и сыном, добавив короткое поздравление: «С 21-м днём рождения, Джордан!».

Интересно, что Джордан – старший из четырех сыновей семьи Шевченко. Кроме него, у пары подрастают Кристиан (2006 г. р.), Александр (2012 г. р.) и Райдер-Габриэль (2014 г. р.).

Праздничные посты собрали тысячи лайков и множество поздравлений от друзей и поклонников семьи Шевченко.

