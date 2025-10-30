Олимпиакос – Волос – 5:0. Как Яремчук оформил дубль. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча Кубка Греции 2025/26
29 октября Олимпиакос разгромил Волос со счетом 5:0 в матче Кубка Греции 2025/26.
Два гола для красно-белых оформил украинский форвард Роман Яремчук. Яремчук сделал дубль за две минуты, забив в ворота соперников на 43-й и 44-й минутах.
Для Романа эти голы стали первыми в текущем сезоне.
Кубок Греции 2025/26. Этап лиги
3-й тур. 29 октября
Олимпиакос – Волос – 5:0
Голы: Бьянкон, 5, 45+2, Яремчук, 43, 44, Языджи, 67
Видеообзор матча
5️⃣ Goals, 3️⃣ Points— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 29, 2025
⚽⚽ @g_biancone
⚽⚽ Yaremchuk
⚽ @yaziciyusuf97#OlympiacosFC pic.twitter.com/jbbOVwwg7y
ГОЛ! 3:0 Яремчук, 44 мин.
What a goal 😳😱— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 29, 2025
Roman Yaremchuk#OlympiacosFC pic.twitter.com/djpyA1rewy
