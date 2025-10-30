29 октября Олимпиакос разгромил Волос со счетом 5:0 в матче Кубка Греции 2025/26.

Два гола для красно-белых оформил украинский форвард Роман Яремчук. Яремчук сделал дубль за две минуты, забив в ворота соперников на 43-й и 44-й минутах.

Для Романа эти голы стали первыми в текущем сезоне.

Кубок Греции 2025/26. Этап лиги

3-й тур. 29 октября

Олимпиакос – Волос – 5:0

Голы: Бьянкон, 5, 45+2, Яремчук, 43, 44, Языджи, 67

Видеообзор матча

ГОЛ! 3:0 Яремчук, 44 мин.