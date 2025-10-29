Отгрузили 5 мячей. Определен второй полуфиналист Кубка португальской лиги
Брага разгромила команду Санта-Клара со счетом 5:0
Вечером 29 октября состоялся четвертьфинальный матч Кубка португальской лиги.
«Брага» легко разобралась с «Санта-Кларой», победив со счетом 5:0 на своем поле.
Голы забили Пау Виктор, Леонардо Лело, Франсиско Хосе Наварро, Диего Родригес, Габриэл Москардо.
«Брага» вышла в полуфинал турнира, куда днем ранее уже вышел «Спортинг». Еще два полуфиналиста определятся позднее.
Кубок португальской лиги
1/4 финала, 29 октября 2025
Брага – Санта-Клара – 5:0
Голы: Пау Виктор, 7, Лело, 24, Наварро, 73, Родригес, 84, Габриел Москардо, 88
