Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Отгрузили 5 мячей. Определен второй полуфиналист Кубка португальской лиги
Кубок лиги Португалии
Брага
29.10.2025 21:15 – FT 5 : 0
Санта Клара
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
29 октября 2025, 23:23 | Обновлено 29 октября 2025, 23:34
91
0

Отгрузили 5 мячей. Определен второй полуфиналист Кубка португальской лиги

Брага разгромила команду Санта-Клара со счетом 5:0

29 октября 2025, 23:23 | Обновлено 29 октября 2025, 23:34
91
0
Отгрузили 5 мячей. Определен второй полуфиналист Кубка португальской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 октября состоялся четвертьфинальный матч Кубка португальской лиги.

«Брага» легко разобралась с «Санта-Кларой», победив со счетом 5:0 на своем поле.

Голы забили Пау Виктор, Леонардо Лело, Франсиско Хосе Наварро, Диего Родригес, Габриэл Москардо.

«Брага» вышла в полуфинал турнира, куда днем ранее уже вышел «Спортинг». Еще два полуфиналиста определятся позднее.

Кубок португальской лиги

1/4 финала, 29 октября 2025

Брага – Санта-Клара – 5:0

Голы: Пау Виктор, 7, Лело, 24, Наварро, 73, Родригес, 84, Габриел Москардо, 88

Фотогалерея

По теме:
Сыграют ли Трубин и Судаков? Назван стартовый состав Бенфики на игру Кубка
Бенфика – Тондела. Прогноз и анонс на матч Кубка португальской лиги
Спортинг отгрузил 5 мячей в ворота Алверки в четвертьфинале Кубка лиги
Кубок португальской лиги по футболу Брага Санта-Клара Пау Виктор Габриэл Москардо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Футболист сборной Украины подписан на Библию.онлайн. На русском
Футбол | 29 октября 2025, 18:40 5
ФОТО. Футболист сборной Украины подписан на Библию.онлайн. На русском
ФОТО. Футболист сборной Украины подписан на Библию.онлайн. На русском

Михаил Мудрик нашел свою точку опоры

Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Футбол | 29 октября 2025, 11:17 1
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины

Артем прогнозирует минимальную победу команды Шовковского

Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Футбол | 29.10.2025, 08:44
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Сабо назвал главную проблему в Динамо. Ярмоленко не понравится
Футбол | 29.10.2025, 23:23
Сабо назвал главную проблему в Динамо. Ярмоленко не понравится
Сабо назвал главную проблему в Динамо. Ярмоленко не понравится
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Бокс | 29.10.2025, 05:22
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
28.10.2025, 07:55 7
Футбол
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
29.10.2025, 08:01 8
Бокс
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:24 7
Футбол
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
27.10.2025, 19:01
Футбол
Промоутер: «Я такого еще не видел. Без аматорской карьеры – и на Усика»
Промоутер: «Я такого еще не видел. Без аматорской карьеры – и на Усика»
28.10.2025, 06:10
Бокс
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
28.10.2025, 13:24
Бокс
Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика
Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика
28.10.2025, 01:45 8
Бокс
Энрике сделал вывод о Забарном после двух неудачных матчей
Энрике сделал вывод о Забарном после двух неудачных матчей
27.10.2025, 22:11 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем