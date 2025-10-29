Отгрузили 5 мячей. Определен второй полуфиналист Кубка португальской лиги

Вечером 29 октября состоялся четвертьфинальный матч Кубка португальской лиги.

«Брага» легко разобралась с «Санта-Кларой», победив со счетом 5:0 на своем поле.

Голы забили Пау Виктор, Леонардо Лело, Франсиско Хосе Наварро, Диего Родригес, Габриэл Москардо.

«Брага» вышла в полуфинал турнира, куда днем ранее уже вышел «Спортинг». Еще два полуфиналиста определятся позднее.

Кубок португальской лиги

1/4 финала, 29 октября 2025

Брага – Санта-Клара – 5:0

Голы: Пау Виктор, 7, Лело, 24, Наварро, 73, Родригес, 84, Габриел Москардо, 88

Фотогалерея