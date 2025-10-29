Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шовковский объяснил, как Динамо сумело выбить Шахтер из Кубка Украины
Кубок Украины
29 октября 2025, 20:28 | Обновлено 29 октября 2025, 20:29
1185
0

Шовковский объяснил, как Динамо сумело выбить Шахтер из Кубка Украины

Киевляне прошли в четвертьфинал

Шовковский объяснил, как Динамо сумело выбить Шахтер из Кубка Украины
ФК Динамо Киев

Наставник Динамо Александр Шовковский рассказал о том, как команде удалось обыграть Шахтер 2:1 в матче Кубка Украины и выйти в четвертьфинал.

«Безусловно, приятно выиграть в кубковой встрече с нашим принципиальным соперником. Но мы прекрасно понимаем, что это промежуточный результат, и нам нужно быть более спокойным и тогда, когда результат не такой, как мы хотим, и тогда, когда побеждаем. Ребят поблагодарил за второй тайм, а в первом мы со слишком большим уважением отнеслись к Шахтеру».

«Второй тайм – иное дело. Нужно быть смелее, но успех нужно заслужить своей работой и разумными действиями. Свою фортуну нужно заслужить. Своими действиями во втором тайме, нашей работой мы это заслужили. Я этим доволен».

«Задача мы в Кубке Украины еще не выполнили, но один из главных фаворитов теперь остался за бортом», – сказал Шовковский.

По теме:
МИХАЙЛЕНКО: «Физическая форма, график? Сложный график и у Шахтера, и у нас»
Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Александр Шовковский
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
