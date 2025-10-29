ФОТО. Это сэйв Нещерета. Шахтер упустил супермомент в первом тайме

29 октября в 18:00 в Киеве проходит матч 1/8 финала Кубка Украины 2025/26.

Киевское Динамо и донецкий Шахтер играют в Киеве на стадионе Динамо им. В. Лобановского.

Лука Мейреллиш мог открыть счет для горняков на 30-й минуте кубкового матча.

Отлично сыграл голкипер Динамо Руслан Нещерет, ликвидировав угрозу.

ФОТО Sport.ua. Это сэйв Нещерета. Шахтер упустил супермомент в первом тайме