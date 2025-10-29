ФОТО. Это сэйв Нещерета. Шахтер упустил супермомент в первом тайме

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
29 октября 2025, 18:53 | Обновлено 29 октября 2025, 18:59
Лука Мейреллиш мог открыть счет на 30-й минуте кубкового матча

29 октября в 18:00 в Киеве проходит матч 1/8 финала Кубка Украины 2025/26.

Киевское Динамо и донецкий Шахтер играют в Киеве на стадионе Динамо им. В. Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лука Мейреллиш мог открыть счет для горняков на 30-й минуте кубкового матча.

Отлично сыграл голкипер Динамо Руслан Нещерет, ликвидировав угрозу.

ФОТО Sport.ua. Это сэйв Нещерета. Шахтер упустил супермомент в первом тайме

Динамо Киев фото Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Лука Мейреллиш Руслан Нещерет сэйвы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
