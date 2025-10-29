Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Перед матчем Динамо и Шахтера работает игровая зона для фанатов
Украина. Премьер лига
29 октября 2025, 17:09 | Обновлено 29 октября 2025, 17:14
193
0

ФОТО. Перед матчем Динамо и Шахтера работает игровая зона для фанатов

Болельщики развлекаются в ожидании украинского Классического дерби

ФОТО. Перед матчем Динамо и Шахтера работает игровая зона для фанатов
Sport.ua

29 октября в 18:00 в Киеве состоится матч 1/8 финала Кубка Украины 2025/26.

Динамо Киев и Шахтер Донецк сыграют в Киеве на стадионе Динамо им. В. Лобановского.

Перед началом матча болельщики имели возможность почувствовать атмосферу украинского Классического в развлекательной зоне от GGBET.

Большое количество фанатов делились своими ожиданиями от игры, принимали участие в различных конкурсах, а также выигрывали призы.

Во время украинского Классического болельщики «Динамо» и «Шахтера» почувствовали настоящий GG-опыт в развлекательной зоне стадиона. Там гостей ждали интерактивы, конкурсы и подарки, которые создали праздничную атмосферу большого футбольного вечера.

При поддержке титульного партнера клуба, букмекера GGBET, «Динамо» продолжает новый формат взаимодействия с болельщиками – яркий и эмоциональный.

Материал подготовлен при поддержке титульного партнера ФК «Динамо» (Киев), букмекера GGBET.

ФОТО Sport.ua. Перед матчем Динамо и Шахтера работает игровая зона для фанатов.

igrovaya-zona-dinamo-shahter
igrovaya-zona-dinamo-shahter-foto-1
igrovaya-zona-dinamo-shahter-foto-2
igrovaya-zona-dinamo-shahter-foto-3
igrovaya-zona-dinamo-shahter-foto-4

21+

Реклама

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих згідно з рішеннями КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

Динамо Киев фото Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо - Шахтер стадион Динамо им. Валерия Лобановского GGBET новости букмекеров фотогалерея
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
