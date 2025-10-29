ФОТО. Перед матчем Динамо и Шахтера работает игровая зона для фанатов

29 октября в 18:00 в Киеве состоится матч 1/8 финала Кубка Украины 2025/26.

Динамо Киев и Шахтер Донецк сыграют в Киеве на стадионе Динамо им. В. Лобановского.

Перед началом матча болельщики имели возможность почувствовать атмосферу украинского Классического в развлекательной зоне от GGBET.

Большое количество фанатов делились своими ожиданиями от игры, принимали участие в различных конкурсах, а также выигрывали призы.

Во время украинского Классического болельщики «Динамо» и «Шахтера» почувствовали настоящий GG-опыт в развлекательной зоне стадиона. Там гостей ждали интерактивы, конкурсы и подарки, которые создали праздничную атмосферу большого футбольного вечера.

При поддержке титульного партнера клуба, букмекера GGBET, «Динамо» продолжает новый формат взаимодействия с болельщиками – яркий и эмоциональный.

Материал подготовлен при поддержке титульного партнера ФК «Динамо» (Киев), букмекера GGBET.

