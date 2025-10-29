Черкасский ЛНЗ на домашней арене встретится с львовским Рухом. В этом матче команды разыграют путевку в 1/4 финала Кубка Украины по футболу.

Виталий Пономарев и Иван Федик определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Оба наставника решили сыграть оптимальными «одиннадцатыми».

Команда Ивана Федика в 1/32 финала Кубка Украины в сложном матче победила любительский Кормил, а в 1/16 финала неожиданно уничтожила житомирское Полесье, не оставив шансов «волкам» (3:0).

Матч ЛНЗ – Рух запланировано на среду, 29 октября. Стартовый свисток раздастся в 14:30 по киевскому времени.

Пономарев vs Федык. Составы на матч ЛНЗ – Рух в Кубке Украины