Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
29 октября 2025, 13:34 |
Пономарев vs Федык. Составы на матч ЛНЗ – Рух в Кубке Украины

Команды сыграют в 1/8 финала Кубка Украины

Пономарев vs Федык. Составы на матч ЛНЗ – Рух в Кубке Украины
ФК ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ на домашней арене встретится с львовским Рухом. В этом матче команды разыграют путевку в 1/4 финала Кубка Украины по футболу.

Виталий Пономарев и Иван Федик определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Оба наставника решили сыграть оптимальными «одиннадцатыми».

Команда Ивана Федика в 1/32 финала Кубка Украины в сложном матче победила любительский Кормил, а в 1/16 финала неожиданно уничтожила житомирское Полесье, не оставив шансов «волкам» (3:0).

Матч ЛНЗ – Рух запланировано на среду, 29 октября. Стартовый свисток раздастся в 14:30 по киевскому времени.

Пономарев vs Федык. Составы на матч ЛНЗ – Рух в Кубке Украины

Кубок Украины по футболу Рух Львов ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Рух стартовые составы Иван Федык Виталий Пономарев
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
