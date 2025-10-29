Пономарев vs Федык. Составы на матч ЛНЗ – Рух в Кубке Украины
Команды сыграют в 1/8 финала Кубка Украины
Черкасский ЛНЗ на домашней арене встретится с львовским Рухом. В этом матче команды разыграют путевку в 1/4 финала Кубка Украины по футболу.
Виталий Пономарев и Иван Федик определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Оба наставника решили сыграть оптимальными «одиннадцатыми».
Команда Ивана Федика в 1/32 финала Кубка Украины в сложном матче победила любительский Кормил, а в 1/16 финала неожиданно уничтожила житомирское Полесье, не оставив шансов «волкам» (3:0).
Матч ЛНЗ – Рух запланировано на среду, 29 октября. Стартовый свисток раздастся в 14:30 по киевскому времени.
Пономарев vs Федык. Составы на матч ЛНЗ – Рух в Кубке Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший футболист киевского «Динамо» оценил игру Бленуце, Ярмоленко и Попова
В 1/8 финала Кубка Украины киевский Локомотив вырвал победу у винницкой Нивы