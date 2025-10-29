ЛНЗ против Руха в Кубке Украины недосчитается нескольких игроков

Интерес к сегодняшнему поединку 1/8 финала Кубка Украины между ЛНЗ и «Рухом» подогревает то, что черкасскую команду возглавляет бывший наставник львовского клуба Виталий Пономарев, который позаботился о переходе целой группы игроков «Руха».

Как стало известно Sport.ua, двое из них не смогут помочь ЛНЗ. Универсал Роман Дидык из-за травмы плеча вынужден был попросить замену в календарном поединке десятого тура УПЛ с «Металлистом 1925».

Дополнительное обследование показало, что ему нужно время для восстановления.

Полузащитник Артур Рябов не сможет принять участие из-за перебора желтых карточек. Поединок в Черкассах начнется 29 октября в 14:30.