Кубок Украины
29 октября 2025, 09:49 | Обновлено 29 октября 2025, 09:50
ФЕДЕЦКИЙ: «Классико? Пусть не драки, а стычки, думаю, будут»

Артем ожидает напряженного матча между «Динамо» и «Шахтером»

29 октября 2025, 09:49 | Обновлено 29 октября 2025, 09:50
ФЕДЕЦКИЙ: «Классико? Пусть не драки, а стычки, думаю, будут»
Артем Федецкий

Бывший защитник «Шахтера» Артем Федецкий поделился ожиданиями от Классического и дал прогноз на матч.

– Артем, каковы ваши ожидания от матча?

– «Динамо» и «Шахтер» сейчас находятся в равных условиях. У них не все было гладко, но в последнем туре УПЛ они сыграли довольно прилично. Назвать фаворита матча сложно. Это всегда принципиальные единоборства и битва двух философий.

Последний матч против «Кривбаса» – это как глоток свежего воздуха для игроков «Динамо», которые до этого много играли вничью. Думаю, будет интересная игра, ведь обе команды ставят задачу победить в Кубке.

Может быть все, что угодно: от монотонной игры на результат до поединка на встречных курсах с множеством моментов. Это точно самый непредсказуемый матч Кубка.

– Раньше в матчах «Шахтера» и «Динамо» всегда были страсти на поле и драки, но последние игры проходят довольно спокойно. Что мы увидим в среду?

– Я не сторонник того, чтобы призывать к насилию, но хочется. Все-таки это битва двух грандов украинского футбола, двух философий и команд, которые всегда стараются доказать, что они лучше. Эмоции должны быть, это часть футбола. Пусть не драки, а стычки, думаю, будут.

– Через три дня после Кубка «Шахтер» и «Динамо» встретятся в чемпионате. Как думаете, увидим ли мы ротацию?

– Против «Легии» Туран сделал ротацию, но она была провальной. Хотя «Легия» точно не сильнее условного «Бешикташа». Если же кто-то выпадает у «Динамо», то для киевлян это проблема, равноценной замены у них и близко нет. Так что по ротации у «Шахтера» есть определенные преимущества, у Арды Турана больший выбор игроков.

Я считаю, что ротация должна быть, а если не будет, то игроки «Шахтера» в физическом плане будут немного лучше готовы к матчу чемпионата, чем динамовцы.

– Ваш прогноз на кубковый матч?

– Будет трудно, но я буду болеть, конечно, за «Шахтер». Я считаю, что это два равных коллектива и на первый план выйдет настрой на игру. Поймут ли нынешние бразильцы «Шахтера», что такое «Динамо», я не знаю. А вот игроки «Динамо» прекрасно знают, что такое «Шахтер» и в каком стиле они играют. Матч против «Кривбаса» мне понравился. Я увидел, что игроки «Динамо» бились за эмблему.

Скоростной футбол на руку донецкой команде, «Динамо» более медленные, но у киевлян будет запредельный настрой на матч и самоотдача, тем более что Шовковский прекрасно знает, что такое Шахтер и не раз играл против него. Посмотрим, как ответит «Шахтер».

Хочется увидеть зрелищный футбол с эмоциями и стычками. Вот такого сейчас не хватает нашим болельщикам. Мой прогноз – 2:2 в основное время, а по пенальти выиграет «Шахтер» благодаря опыту Ризника.

Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Кубок Украины по футболу Артем Федецкий
Иван Чирко Источник: Спорт-Экспресс Украина
