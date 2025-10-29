Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ЛНЗ – Рух. 1/8 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
29 октября 2025, 08:52 | Обновлено 29 октября 2025, 08:57
ЛНЗ – Рух. 1/8 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Команды сыграют в среду, 29 октября

ФК ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ на домашней арене встретится со львовским Рухом. В этом матче команды разыграют путевку в 1/4 финала Кубка Украины по футболу.

Подопечные Виталия Пономарева в 1/32 финала Кубка Украины минимально одолели Пробой, представляющий Вторую лигу Украины (1:0), а в 1/16 комфортно победили харьковский Металлист (2:0).

Команда Ивана Федыка в 1/32 финала Кубка Украины в сложном матче победила аматорский Кормил, а в 1/16 финала неожиданно уничтожила житомирское Полесье, не оставив шансов «волкам» (3:0).

Матч ЛНЗ – Рух запланировано на среду, 29 октября. Стартовый свисток раздастся в 14:30 по киевскому времени.

ЛНЗ – Рух. 1/8 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

