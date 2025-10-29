ЛНЗ – Рух. 1/8 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Команды сыграют в среду, 29 октября
Черкасский ЛНЗ на домашней арене встретится со львовским Рухом. В этом матче команды разыграют путевку в 1/4 финала Кубка Украины по футболу.
Подопечные Виталия Пономарева в 1/32 финала Кубка Украины минимально одолели Пробой, представляющий Вторую лигу Украины (1:0), а в 1/16 комфортно победили харьковский Металлист (2:0).
Команда Ивана Федыка в 1/32 финала Кубка Украины в сложном матче победила аматорский Кормил, а в 1/16 финала неожиданно уничтожила житомирское Полесье, не оставив шансов «волкам» (3:0).
Матч ЛНЗ – Рух запланировано на среду, 29 октября. Стартовый свисток раздастся в 14:30 по киевскому времени.
