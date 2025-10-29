Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
«Возьмите на себя ответственность». Эвра обратился к игрокам Юве

Экс-защитник назвал нынешнее поколение игроков мягкотелым

«Возьмите на себя ответственность». Эвра обратился к игрокам Юве
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Патрис Эвра

Бывший французский защитник Патрис Эвра высказался о проблемах «Ювентуса». Туринцы выдали восьмиматчевую серию без побед, после чего с должности главного тренера был уволен Игор Тудор.

«Я просто хочу вернуться к теме увольнения Тудора. Спасибо тренеру за все. Это сообщение для игроков. Когда увольняют тренера, это значит, что ты не справился со своей работой на поле. Со мной такое случилось лишь однажды за всю мою карьеру, когда я играл за «Манчестер Юнайтед», и они уволили Дэвида Мойеса. Я чувствовал себя ужасно, и надеюсь, что игроки сейчас в «Ювентусе» чувствуют то же самое, ведь за пару лет у них сменилось три или четыре тренера. Вы в «Ювентусе», вы должны взять на себя ответственность. Проблема в том, что это не работает с новым поколением, оно слишком мягкое. Поэтому все комментаторы и эксперты, бывшие игроки зря тратят время, разговаривая с ними. «Ювентус» полностью изменился, мы потеряли истинные ценности. Я помню свой первый матч с Андреа Аньелли, я был рад видеть историю повсюду: у нас были Павел Недвед, Платини и другие. Убрали тренера – теперь нет оправданий. Если не хотите оставаться в «Ювентусе», уходите. Вы слишком мягкотелы», – сказал 44-летний экс-игрок в видеосообщении для игроков туринского клуба.

Соглашение между хорватским специалистом и «Ювентусом» было расторгнуто 27 октября. Также «старую синьору» покинул тренерский штаб хорвата. Исполняющим обязанности тренера назначен Массимо Брамбилла.

«Ювентус» после восьми туров находится на 8-ом месте турнирной таблицы Серии А, в активе команды 12 набранных баллов.

