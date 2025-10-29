Месси назвал условие, при котором МЛС станет популярной

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси считает, что Major League Soccer (МЛС) может стать очень популярной в США, но для этого придется внести некоторые коррективы.

«Ну, для начала, каждая команда должна иметь возможность привлекать игроков и подписывать тех, кого она захочет, – без ограничений или правил для игроков, которые могут их пригласить (в МЛС существуют специфические трансферные правила – Прим.ред.). Я не думаю, что сегодня все команды в США, все клубы имеют возможность сделать это. Я думаю, если бы им дали свободу, гораздо больше важных игроков пришли бы и помогли росту футбола в США», – передает слова 38-летнего футболиста NBC.

Ранее Месси высказался о возможной поездке на чемпионат мира 2026 года в США. Звездный аргентинец будет готов защитить чемпионский титул, если физические кондиции не дадут сбой.