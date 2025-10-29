Матч возможностей. Шовковский не побеждал Шахтер, Туран – грандов лиги

Сегодня состоится первый в рамках текущего сезона очный матч между «Динамо» и «Шахтером». Украинское классическое противостояние пройдет в Кубке Украины, причем на непривычно ранней стадии турнира – уже в 1/8 финала. Это стало возможным благодаря системе «слепого» жребия, а также – «легкой» руке главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

Помимо того, что в кубковом матче обязательно должен быть победитель и проигравший, а следовательно турнир уже на этой стадии потеряет одного из традиционных своих фаворитов, поединок «Динамо» и «Шахтера» является крайне важным и принципиальным для наставников обеих команд – Александра Шовковского и Арды Турана соответственно.

К игре против «Шахтера» киевляне подходят в относительно неплохом расположении духа, что стало возможным лишь благодаря убедительной победе в 10-м туре чемпионата над прежним промежуточным лидером турнирной таблицы «Кривбассом». В поединке, который завершился победой «бело-синих» со счетом 4:0, наконец-то была завершена жуткая 6-матчевая безвыигрышная серия «Динамо», которая вместила в себя четыре ничьи в УПЛ и два поражения в Лиге конференций.

«Кривбасс», вопреки ожиданиям, не сумел составить достойной конкуренции действующему чемпиону. «Динамо» выиграло абсолютно заслуженно, нанеся по воротам соперника 21 удар (10 – в створ) и при тотальном доминировании по расчетному показателю ожидаемых голов – 2,87xG против 0,13xG. Эта игра была, пожалуй, одной из лучших в текущем сезоне для киевлян, если не лучшей: минимум потерь мяча, максимальная концентрация на завершениях атак ударами, хорошая интенсивность прессинга.

«Шахтер» в последних матчах также имеет проблемы с результатом. В турнирной таблице УПЛ «горняки», пусть и занимают промежуточное первое место, добились форы над «Динамо» лишь в одно очко, при том, что киевляне до этого не могли выиграть на протяжении пяти туров кряду, выдавая ничью за ничьей. Более того, команда Арды Турана и вовсе потерпела унизительное, как для себя, поражение от ЛНЗ со счетом 1:4, безусловно порадовав фанатов «бело-синих».

И пускай накануне встречи с «Динамо» донецкая команда также сумела добыть победу в УПЛ со счетом 4:0, разгромив абсолютного дебютанта лиги «Кудровку», подобный результат помог лишь незначительно снизить давление на тренерский штаб во главе с Ардой Тураном, который ранее отличился неоднозначным решением выпустить полурезервный состав на матч Лиги конференций с польской «Легией», что завершилось неудачей и поражением (1:2).

Накануне сегодняшней встречи «Динамо» и «Шахтера» в Кубке Украины наиболее интересным и интригующим фактом противостояния является то, что под давлением ныне находятся оба главных тренера – и Александр Шовковский, и Арда Туран. Подобного в баталиях между нашими грандами давно не было, а потому ближайший матч однозначно будет иметь особый подтекст.

ФК Динамо. Александр Шовковский

Важно отмечать и то, что Шовковский, который является полноценным главным тренером «Динамо» с декабря 2023 года, еще ни разу не обыгрывал «Шахтер». Всего под руководством этого наставника «бело-синие» провели 4 матча против «горняков», и всякий раз им не удавалось покинуть поле с победой. Более того, каждый раз «Динамо» с Шовковским во главе еще и проигрывало «Шахтеру» по ожидаемым голам (11 мая 2024: 1,05xG против 1,48xG; 27 октября 2024: 0,99xG против 1,73xG; 27 апреля 2025: 1,43xG против 1,85xG; 14 мая 2025: 0,35xG против 0,78xG) и, как следствие, остроте созданных моментов, из-за чего в целом тактику нынешнего тренерского штаба киевлян на противостояния с извечным оппонентом до текущего момента вряд ли можно называть успешной.

С другой стороны, речь идет о противостояниях «Динамо» Шовковского с «Шахтером» Пушича – предыдущего наставника донецкой команды, после ухода которого на тренерском мостике «горняков» и объявился 38-летний амбициозный турок Арда Туран. Самому Турану пока абсолютно нечем похвастаться в своей наставнической карьере в аспекте удачных противостояний грандам. И это также добавляет интриги сегодняшнему противостоянию…

В родной Турции Арда Туран с «Эюпспором» никогда не обыгрывал тамошних грандов – «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ». Более того, его подопечные даже не праздновали побед и над «Трабзонспором». С «львами» команда Турана провела два матча (2:2, 1:5), с «желтыми канарейками» – также два (1:1, 1:2), с «черными орлами» – три (0:4, 1:2, 1:3), а с «черноморскими штормами» в двух матчах зацепилась лишь за одно очко (0:0, 0:1).

По сути, Турану нечем было похвастаться в «Эюпспоре» в аспекте успешных результатов против команд топ-уровня. Изменения вроде как начались уже после переезда турецкого специалиста в «Шахтер», когда «горняки» с Ардой во главе в рамках квалификации Лиги Европы уверенно расправились с тем же «Бешикташем» (4:2, 2:0), выдав очень зрелищные и качественные матчи, но… С тех пор, по сути, «оранжево-черные» ни разу больше так и не предстали перед глазами своих болельщиков такой же уверенной в своих силах и возможностях командой, а после потери Кевина и Георгия Судакова еще и угодили в кризис результатов, о котором уже упоминалось выше.

ФК Шахтер. Арда Туран

Поэтому ближайший матч «Динамо» и «Шахтера» для Шовковского и Турана станет, прежде всего, площадкой для демонстрации собственных возможностей. Если не случится победы в серии пенальти, кому-то из этих наставников наконец-то удастся прервать серию неудач в поединках с грандами национальной лиги. Более того, победа чрезвычайно важна и для украинца, и для турка, чтобы доказать своим работодателям состоятельность и способность и далее добиваться положительных результатов.

Важно отмечать и то, что уже в ближайший уик-энд «Шахтер» и «Динамо» проведут еще один очный матч – вот уж судьба-злодейка как постаралась! В воскресенье, 2 ноября, «горняки» и «динамовцы» сойдутся в 11-м туре УПЛ в номинально домашнем для дончан поединке. И в этой игре сторона, победившая в Кубке, получит шанс закрепить свой успех и подтвердить его неслучайность, в то время как проигравший попробует реабилитироваться и добиться лучшей очковой форы в чемпионате.

Но о игре чемпионата пока говорить преждевременно. На «радарах» сейчас исключительно кубковый поединок, который по-настоящему является матчем возможностей, как для «Динамо», так и для «Шахтера». Повторимся: давненько к очной дуэли наши гранды не подходили в ситуации, когда и там, и там есть вопросы и претензии к тренерским штабам и последние не могут ощущать себя в тотальной безопасности. Если по Шовковскому нагнетание идет внутри Украины, то вот Турана в отставку начали «отправлять» уже непосредственно турецкие источники. Что ж, посмотрим, кто из двух тренеров сумеет остаться на коне, а кому придется искать очередную партию «аргументов» и оправданий…