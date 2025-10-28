Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рейтинг зарплат Лиги Португалии. Трубин – второй, Судаков – вне топ-10
Португалия
28 октября 2025, 23:25 |
452
0

Украинский вратарь Бенфики совсем немного уступил лидеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин занимает второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Португалии.

24-летний вратарь зарабатывает 3,85 млн евро в год до уплаты налогов. Больше его в чемпионате Португалии получает только вингер лиссабонского «Спортинга» Франсишку Тринкау – 3,9 млн евро в год.

Украинский полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков не попал в топ-10 рейтинга. Зарплата 23-летнего хавбека составляет «всего» 1,92 млн евро в год.

Топ-10 рейтинга самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Португалии

Анатолий Трубин Георгий Судаков чемпионат Португалии по футболу зарплаты Франсишку Тринкау
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
