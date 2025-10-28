Рейтинг зарплат Лиги Португалии. Трубин – второй, Судаков – вне топ-10
Украинский вратарь Бенфики совсем немного уступил лидеру
Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин занимает второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Португалии.
24-летний вратарь зарабатывает 3,85 млн евро в год до уплаты налогов. Больше его в чемпионате Португалии получает только вингер лиссабонского «Спортинга» Франсишку Тринкау – 3,9 млн евро в год.
Украинский полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков не попал в топ-10 рейтинга. Зарплата 23-летнего хавбека составляет «всего» 1,92 млн евро в год.
Топ-10 рейтинга самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Португалии
