Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Буковины: «Черновцы в Кубке Украины ждут в гости команду из элиты»
Украина. Первая лига
28 октября 2025, 21:05 |
216
1

Игрок Буковины: «Черновцы в Кубке Украины ждут в гости команду из элиты»

Дахновский рассказал о выходе команды в четвертьфинал Кубка Украины

28 октября 2025, 21:05 |
216
1 Comments
Игрок Буковины: «Черновцы в Кубке Украины ждут в гости команду из элиты»
ФК Буковина

Одержав победу в 1/8 финала Кубка Украины по футболу над тернопольской «Нивой» 2:1, черновицкая «Буковина» продолжит выступления в четвертьфинале.

Один из лидеров Буковины Виталий Дахновский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кого бы он хотел в соперники в следующем раунде.

«Те команды, с которыми хотелось выяснить отношения, уже сошли с дистанции. Имею в виду «Верес» и «Лесное». Вот почему склоняюсь к тому, чтобы сыграть с кем-то из представителей УПЛ. Это противостояние вызвало большой интерес в Черновцах. А «Буковина» доказывает, что является командой с кубковым характером. Ведь в прошлом сезоне впервые в своей истории пробилась в полуфинал, где уступила «Динамо». И вот в шаге от повторения этого престижного результата.

Что касается поединка, то 8 октября мы играли с «Нивой» в матче 10-го тура в Первой лиге и хорошо выучили друг друга. Кстати, эти матчи проходили по схожему сценарию. Мы вели 2:0, а «Нива» уменьшала отставание в счете до минимума под занавес.

Я не могу сказать, что мы на последних минутах специально сбавили обороты, чтобы сохранить силы перед календарным поединком с главным преследователем в Первой лиге «Черноморцем», который состоится 2 ноября. Просто так случилось: соперник хорошо разыграл комбинацию. Однако, по-моему, преимущество «Буковины» сомнений не вызывало».

По теме:
Динамо – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Игрок Локомотива: «В четвертьфинале Кубка Украины хотим команду УПЛ»
Герой Локомотива – о выходе в 1/4 Кубка Украины: «Пообещали премиальные»
Виталий Дахновский Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы инсайд интервью
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спокойная победа. Буковина пробилась в 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 28 октября 2025, 16:27 6
Спокойная победа. Буковина пробилась в 1/4 финала Кубка Украины
Спокойная победа. Буковина пробилась в 1/4 финала Кубка Украины

Подопечные Сергея Шищенко с минимальным счетом обыграли тернопольскую Ниву

Игрок Локомотива: «В четвертьфинале Кубка Украины хотим команду УПЛ»
Футбол | 28 октября 2025, 20:49 0
Игрок Локомотива: «В четвертьфинале Кубка Украины хотим команду УПЛ»
Игрок Локомотива: «В четвертьфинале Кубка Украины хотим команду УПЛ»

Багрий оценил историческое достижение

Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Футбол | 28.10.2025, 08:33
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
Футбол | 27.10.2025, 22:21
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Бокс | 28.10.2025, 09:25
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pasha007
Вперед Буковина 🇺🇦💪
Ответить
0
Популярные новости
Алонсо прокомментировал странную реакцию Винисиуса на замену в Эль-Класико
Алонсо прокомментировал странную реакцию Винисиуса на замену в Эль-Класико
27.10.2025, 00:10
Футбол
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
27.10.2025, 06:05 10
Снукер
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
26.10.2025, 16:33 9
Бокс
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
26.10.2025, 16:26 4
Футбол
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
27.10.2025, 04:42 1
Футбол
В мире бокса нашли виновника поражения Паркера от Уордли. Все в шоке
В мире бокса нашли виновника поражения Паркера от Уордли. Все в шоке
27.10.2025, 02:02 4
Бокс
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
27.10.2025, 07:52 6
Футбол
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
28.10.2025, 07:55 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем