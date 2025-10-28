Игрок Буковины: «Черновцы в Кубке Украины ждут в гости команду из элиты»

Одержав победу в 1/8 финала Кубка Украины по футболу над тернопольской «Нивой» 2:1, черновицкая «Буковина» продолжит выступления в четвертьфинале.

Один из лидеров Буковины Виталий Дахновский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кого бы он хотел в соперники в следующем раунде.

«Те команды, с которыми хотелось выяснить отношения, уже сошли с дистанции. Имею в виду «Верес» и «Лесное». Вот почему склоняюсь к тому, чтобы сыграть с кем-то из представителей УПЛ. Это противостояние вызвало большой интерес в Черновцах. А «Буковина» доказывает, что является командой с кубковым характером. Ведь в прошлом сезоне впервые в своей истории пробилась в полуфинал, где уступила «Динамо». И вот в шаге от повторения этого престижного результата.

Что касается поединка, то 8 октября мы играли с «Нивой» в матче 10-го тура в Первой лиге и хорошо выучили друг друга. Кстати, эти матчи проходили по схожему сценарию. Мы вели 2:0, а «Нива» уменьшала отставание в счете до минимума под занавес.

Я не могу сказать, что мы на последних минутах специально сбавили обороты, чтобы сохранить силы перед календарным поединком с главным преследователем в Первой лиге «Черноморцем», который состоится 2 ноября. Просто так случилось: соперник хорошо разыграл комбинацию. Однако, по-моему, преимущество «Буковины» сомнений не вызывало».