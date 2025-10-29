Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мирон Маркевич назвал шансы Динамо победить Шахтер в Кубке Украины
Украина. Премьер лига
29 октября 2025, 07:01
Мирон Маркевич назвал шансы Динамо победить Шахтер в Кубке Украины

Известный тренер считает шансы равными

29 октября 2025, 07:01
1020
2 Comments
Мирон Маркевич назвал шансы Динамо победить Шахтер в Кубке Украины
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Украины между «Динамо» и «Шахтером».

«Сейчас шансы примерно равны. Я не знаю проблемы команд и они меня не интересуют. Пусть играют, а после матча уже что-то можно говорить. Пока что 50 на 50», – отметил Мирон Богданович.

29 октября «Динамо» и «Шахтер» сыграют в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Матч состоится на стадионе им. В. Лобановского, начало – в 18:00 по киевскому времени.

Ранее прогнозом на матч поделился бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо.

Дмитрий Олийченко Источник: 24 канал
Комментарии 2
