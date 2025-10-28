Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 октября 2025, 16:50 |
Эксперт: «Динамо – 80-летний дед в постели с моделью. Хочет и не может»

Вацко критикует игру киевлян

ФК Динамо Киев

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко удивлен тем, как Динамо играет в Лиге конференции, где проигрывает Самсунспору, и в УПЛ, где легко обыгрывает лидера.

«Динамо – это 80-летний дед в постели с топ-моделью. Хочет и не может. 0,02 xG во втором тайме. Как это может быть? Самсунспор полностью в агрессивности превосходит. Это стыдно. За 90 минут ни одного удара в створ, пять ударов всего. Против седьмой команды Турции».

«И мы видим уровень УПЛ, когда Динамо затем выходит на лидера Кривбасс и полностью его закрывает. Тут мощно Динамо выглядит», – сказал Вацко.

При этом Вацко отметил, что клуб не собирается увольнять тренера Александра Шовковского.

Виктор Вацко Динамо Киев Украинская Премьер-лига Лига конференций
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
