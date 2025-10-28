Коуч ФК Лесное – о вылете из Кубка Украины: «Бог все видит»

Тренер ФК Лесное Вадим Мельник поделился эмоциями после вылета команды из нынешнего розыгрыша Кубка Украины после досадного поражения в серии послематчевых пенальти.

«Сегодня мы показали очень хорошую игру, и я считаю, что мы должны выигрывать этот матч. Да, были моменты в наши ворота, и, к сожалению, футбольная лотерея определила такой итоговый счет игры, которая закончилась не в нашу пользу.

Каждый тренер хвалит свою команду, говорит, что не было пенальти. В первом эпизоде, будь ВАР, пенальти не было бы. Но, как говорится, справедливость существует, Бог все видит, поэтому в сторону «Чернигова» был назначен чистый пенальти», – сказал Мельник.

ФК Лесное испытывает серьезные финансовые проблемы. Матч против ФК Чернигов рискует стать последним в клубной истории на профессиональном уровне. Это касательно подтверждают даже некоторые лидеры клуба.