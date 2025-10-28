Артем Кравец показал, чем занимается после скандального ухода из Динамо
Бывший игрок киевского клуба опубликовал несколько видео в своих социальных сетях
Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Кравец показал в социальных сетях, чем занимается после скандального прекращения сотрудничества с «бело-синими».
Бывший советник президента киевского клуба Игоря Суркиса покинул Украину и уехал за границу после того, как рассказал о проблемах в структуре чемпионов Украины, что вызвало огромный резонанс в прессе.
Кравец опубликовал несколько видео, на которых он занимается с детьми разного возраста и учит их отдавать передачи.
Экс-форвард завершил свою карьеру в 2023 году, большую часть которой провел в составе «Динамо». Артем сыграл 144 матча в футболке «бело-синих», забил 43 гола и отдал 15 результативных передач.
ВИДЕО. Артем Кравец показал, чем занимается после ухода из Динамо
