Артем Кравец показал, чем занимается после скандального ухода из Динамо

Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Кравец показал в социальных сетях, чем занимается после скандального прекращения сотрудничества с «бело-синими».

Бывший советник президента киевского клуба Игоря Суркиса покинул Украину и уехал за границу после того, как рассказал о проблемах в структуре чемпионов Украины, что вызвало огромный резонанс в прессе.

Кравец опубликовал несколько видео, на которых он занимается с детьми разного возраста и учит их отдавать передачи.

Экс-форвард завершил свою карьеру в 2023 году, большую часть которой провел в составе «Динамо». Артем сыграл 144 матча в футболке «бело-синих», забил 43 гола и отдал 15 результативных передач.

ВИДЕО. Артем Кравец показал, чем занимается после ухода из Динамо