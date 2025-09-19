Артем КРАВЕЦ: «Система Динамо убивает и уничтожает желание что-либо менять»

Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Кравец рассказал о своей работе в структуре «бело-синей» команды, а также прокомментировал прекращение сотрудничества с чемпионами Украины:

«Я являюсь поклонником «Динамо» с девяти лет. Сколько себя помню, мои активные, лучшие времена прошли в этом большом клубе. Потому, конечно, я буду говорить обо всем, что происходит в команде. Я бы хотел также дать понять всем, что у меня нет обиды или чувства мести.

История только в том, чтобы мой родной клуб начал все же двигаться в правильном направлении. Однако, к большому сожалению, «Динамо»... люди, которые что-то хотят изменить, они либо подстраиваются под систему, либо просто уходят, как произошло со мной в данном случае.

Проблема в том, что система «Динамо» просто убивает и уничтожает желание что-либо менять. Потому что люди, приходящие с энергией, с желанием, с идеями, они просто в моменте начинают биться головой в стену просто.

И я услышал одну классную фразу, полностью характеризующую вообще состояние людей, работающих некоторое время с «Динамо». И оно звучит так: «Будь готов, что через некоторое время работы в команде, ты перестанешь любить этот клуб, потому что твою любовь к нему просто уничтожат», – рассказал Кравец.